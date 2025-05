Total War: Rome II voltará ao macOS com suporte ao Apple Silicon

Os fãs de jogos de estratégia têm um bom motivo para comemorar: Total War: Rome II será relançado no macOS no dia 29/5, agora com suporte ao Apple Silicon e também compatibilidade com modelos Intel mais recentes.

Segundo a Feral Interactive, quem já possui o jogo no Steam ou na Mac App Store vai receber essa nova versão gratuitamente.

Total War: ROME II – Emperor Edition returns to macOS on May 29th!



This Apple Silicon-native port makes the game playable on modern Macs for the first time.



Owners of ROME II on Steam can upgrade at no extra cost!



— Feral Interactive (@feralgames) May 8, 2025

Agora com suporte nativo para Apple Silicon, o jogo poderá ser jogado em Macs modernos pela primeira vez.

Quem já possui ROME II no Steam poderá atualizar gratuitamente!

Saiba mais: feralinteractive.com/games/rome2tw/…

Lançado originalmente em 2013 para Windows e em 2014 para macOS, o título combina estratégia com batalhas em tempo real, colocando o jogador no comando da ascensão do Império Romano.

Apesar das críticas que recebeu no início — principalmente por conta de bugs e do seu desempenho ruim —, o jogo foi sendo ajustado ao longo do tempo. A Emperor Edition, lançada em 2014, trouxe melhorias e novos conteúdos, servindo como base para essa nova versão.

O jogo agora deixa para trás a antiga versão de 32 bits, que deixou de funcionar no macOS a partir do Catalina, e passa a rodar de forma nativa nos Macs mais recentes.

Além disso, o relançamento vem acompanhado de dez pacotes de conteúdo adicionais, entre campanhas e pacotes de cultura. Entre eles, destaque para as campanhas Empire Divided e Rise of the Republic, além do pacote Desert Kingdoms, todos estreando no macOS.

Essa atualização faz parte de um movimento que tem se fortalecido nos últimos anos: trazer clássicos de volta adaptados para os dispositivos mais recentes da Maçã. A Feral já fez isso com outros títulos, como Company of Heroes e Grid Legends.

Total War: Rome II chegará no Steam para macOS no dia 29 de maio, uma quinta-feira; a versão da Mac App Store deverá chegar logo em seguida. O preço para novos compradores ainda não foi divulgado, mas deverá aparecer nas lojas digitais mais perto do lançamento.

via AppleInsider