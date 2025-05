VP de saúde da Apple volta a aparecer em lista de mais influentes da TIME

Depois de pintar na lista das 100 pessoas mais influentes na área da saúde da revista TIME no ano passado, a vice-presidente de saúde da Apple, a Dra. Sumbul Desai, repetiu o feito agora em 2025.

Desta vez, a publicação americana creditou a executiva por “unir tecnologia e saúde” e até citou algumas das novidades anunciadas pela Apple nos últimos tempos, como os recursos de saúde auditiva do iPhone (os quais dependem dos AirPods Pro 2 para funcionar) e a Detecção de Apneia do Sono do Apple Watch.

Em entrevista à revista, Desai destacou a importância da democratização do acesso à saúde:

Queremos tornar a saúde acessível, não assustadora, e empoderá-lo com informações sobre saúde para que você possa ser mais proativo em sua busca por saúde. Podemos democratizar diferentes aspectos da saúde pelos quais você tradicionalmente vai à clínica.

Além de Desai, a TIME100 Health 2025 também conta com nomes com o de Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa, vale notar, é apenas a segunda edição do ranking, que começou justamente no ano passado.

A lista completa pode ser conferida nessa página.