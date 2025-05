App da Razer que permite configurar periféricos é lançado para macOS

O app Synapse (da Razer) que estava disponível apenas para Windows há alguns anos, finalmente foi liberado (novamente) para macOS. Com ele, é possível gerenciar periféricos da fabricante (como mouses, teclados e headsets), oferecendo um conjunto de opções de configuração.

O aplicativo em si possui armazenamento em nuvem que salva automaticamente configurações e perfis personalizados, permitindo que você acesse as suas preferências em qualquer computador. O Synapse também oferece atualizações de firmware para seus periféricos e pode ser integrado a outros aplicativos e jogos, para uma experiência mais imersiva.

É importante destacar que já era possível usar periféricos Razer no macOS, pois não havia nada que o impedisse de fazer isso; agora, porém, eles podem ser configurados por meio do software da Razer.

A última vez que o Synapse esteve disponível para o macOS foi em 2018, sendo descontinuado quando o macOS Catalina 10.15 foi lançado, em 2019, com o fim do suporte a aplicativos de 32 bits.

A versão para macOS do aplicativo já está disponível em fase “prévia” e é compatível somente com Macs com Apple Silicon (M1 e posteriores) rodando o macOS Ventura 13 ou posteriores. A Razer também disponibilizou um artigo com o passo a passo para realizar a instalação do software.

via AppleInsider