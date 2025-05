Apple adquire startup que poderá ajudar a aprimorar o app Calendário com IA

Entre 2024 e 2025, a Apple adquiriu algumas startups focadas em serviços/recursos de inteligência artificial e, como parte de uma exigência da Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA), declarou essas movimentações junto à Comissão Europeia, conforme informações do MacGeneration.

Embora nenhuma informação tenha sido fornecida sobre o que a Apple fará com essas empresas e seus produtos, as atividades delas dão indícios do que a companhia tem em mente.

Uma das empresas é a Mayday — comprada pela Apple em 3 de março de 2024 —, que estava desenvolvendo um calendário com IA, um gerenciador de tarefas e o que seus criadores chamavam de assistente de agendamento para Mac, iPhone e iPad. Uma versão beta do aplicativo da empresa, que estava no ar na época, foi retirada do ar, mas o site continua ativo.

Em síntese, o objetivo do Mayday era principalmente atuar como um calendário que ajudasse de forma inteligente a agendar eventos e tarefas — e é fácil imaginar a Apple integrando essas ferramentas em versões futuras de seus próprios aplicativos Calendário (Calendar) e Lembretes (Reminders).

Outra empresa de IA adquirida pela Apple tinha como foco a visualização de grandes quantidades de dados. A Betteromics, com sede em Redwood (no estado americano da Califórnia), foi adquirida em 20 de dezembro de 2024 e criada especificamente para analisar dados de saúde.

Outra empresa de IA adquirida pela Apple é a Drishti, cuja tecnologia foi desenvolvida para ser usada no setor fabril. Mais precisamente, quando alguém, como um funcionário do suporte da Apple, fornece à startup o número de série de um iPhone, o aplicativo exibe um vídeo do dispositivo sendo montado na fábrica — a fim de monitorar e identificar erros na linha de montagem.

A última startup se chama Pointable e foi comprada pela Apple em 3 de janeiro de 2025. Há poucos detalhes disponíveis sobre ela, mas informações no LinkedIn sugerem que ela usava uma tecnologia chamada Retrieval-Augmented Generation (RAG), a qual envolve o aprimoramento de LLMs para recuperar informações atualizadas e em tempo real.

Além dessas empresas, a Apple também adquiriu, no ano passado, a DarwinAI (que torna as redes neurais profundas menores e mais eficientes) e a Datakalab (especializada na análise de imagens por IA). Tudo isso prova que, apesar dos solavancos da companhia na seara de IA, a companhia está investindo em conhecimento e tecnologias para aprimorar suas ofertas.

