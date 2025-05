Apple e Amazon pedem indenização em processo antitruste

Em 2022, uma ação coletiva do escritório de advocacia Hagens Berman Sobol Shapiro contra a Apple e a Amazon as acusou de inflar artificialmente preços de iPhones e iPads ao limitar o número de revendedores permitidos dentro do marketplace da empresa comandada (na época) por Jeff Bezos.

Segundo a Reuters, contudo, depois que o autor inicial do processo não quis se identificar e tentou desistir, o escritório deveria ter nomeado outra pessoa para dar continuidade à ação. No entanto, em vez de alegar que ele queria se retirar, o escritório informou às autoridades que havia perdido contato com o autor, o que acabou prolongando o processo e levou o tribunal a pressionar o escritório por uma resposta por parte do advogado.

O cliente de Hagens Berman, Steven Floyd, disse aos seus advogados em janeiro de 2024 que queria sair do litígio porque não queria participar do processo de descoberta […]. Mas a empresa não divulgou isso imediatamente ao tribunal, disse a juíza, e, em vez disso, criou a impressão de que Floyd “perdeu o contato repentinamente em janeiro de 2024, por razões que seu advogado desconhecia e possivelmente não relacionadas ao litígio”.

Ao descobrir que o escritório estava propositalmente prolongando o processo, a juíza distrital dos Estados Unidos, Kymberly Evanson, decidiu que a Apple e a Amazon teriam o direito de solicitar uma indenização à Hagens Berman por honorários advocatícios e despesas.

Evanson alegou que “a Hagens Berman prolongou desnecessariamente esse litígio e exigiu recursos judiciais consideráveis”. E complementou: “As caracterizações da situação de Floyd feitas por Hagens Berman nos últimos 14 meses não refletiram sua realidade.”

Ambas as empresas entraram com o pedido de honorários na última sexta-feira (2/5), alegando que suas equipes jurídicas trabalharam mais de 350 horas em esforços para buscar informações sobre o autor. A Apple solicitou US$144 mil, e a Amazon solicitou US$79 mil, totalizando uma dívida de US$223 mil para o escritório.

O processo continua aberto após outros autores da Hagens Berman terem sido adicionados ao caso. A juíza deu até o dia 2 de maio para que o autor apresentasse uma justificativa para que suas alegações não sejam rejeitadas. Isso significa que a rejeição ou o adiamento do processo poderá acontecer até a próxima audiência agendada.

Os porta-vozes da Apple, Amazon e Hagens Berman não responderam aos pedidos de comentário sobre o processo. A Apple e a Amazon negaram as acusações antitruste.

via AppleInsider