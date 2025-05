Apple lança filme do cineasta Hirokazu Kore-eda filmado com iPhone 16 Pro

A Apple lançou de ontem para hoje mais um filme da série “Filmado com iPhone 16 Pro” (“Shot on iPhone 16 Pro”). Trata-se de “Last Scene”, um curta-metragem dirigido pelo renomado cineasta japonês Hirokazu Kore-eda.

Na produção, somos apresentados ao roteirista Kurata, o qual conhece Yui, uma garota que viajou 50 anos no passado. Enquanto tentam salvar o futuro dos dramas televisivos, eles enfrentam as consequências de suas escolhas e colocam em risco a própria existência de Yui.

O tema do filme é sobre o que permanece e o que desaparece no futuro. Explorar esse aspecto dentro da estrutura de uma história de amor foi o conceito inicial.

Assista ao filme completo:

Em um vídeo de bastidores de pouco mais de quatro minutos, é possível ver alguns dos recursos do aparelho que foram usados na gravação — como o modo Ação, que permitiu gravar cenas muito movimentadas e ainda assim manter a imagem final estável.

O zoom óptico de até 5x, por sua vez, permitiu fazer as filmagens a uma distância razoável mantendo um nível impressionante de detalhes, enquanto o recurso de slow motion em 4K pôde deixar as cenas mais impactantes.

O diretor afirmou que fazer um filme como esse com o iPhone pode incentivar as pessoas a dar ao aparelho uma chance — uma inspiração que poderá deixar as coisas mais animadoras no futuro.

Concordam?

