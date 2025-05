Apple Pay é adicionado como método de pagamento da Conta Apple no Brasil

Certamente a maioria das pessoas possui um cartão de crédito cadastrado como forma de pagamento da sua Conta Apple — para qualquer tipo de compra realizada na App Store ou de assinaturas (incluindo as dos serviços da Maçã).

Muitos talvez não saibam, mas também é possível realizar esses pagamentos a partir do saldo da Conta Apple — o que requer o resgate do cartão-presente (gift card) da App Store. Agora, porém, a companhia adicionou mais uma opção no Brasil.

Trata-se do Apple Pay, o qual utiliza seu cartão de débito/crédito registrado no aplicativo Carteira (Wallet) para realizar os pagamentos. Na América Latina, o Brasil é o primeiro e o único país (até o momento) a suportar tal opção, que também está disponível nos Estados Unidos e em Portugal.

Para adicionar o Apple Pay como forma de pagamento da sua Conta Apple, basta acessar os Ajustes » Conta Apple » Pagamento e Entrega » Adicionar método de pagamento » Apple Pay. Se você não tiver um cartão cadastrado no Apple Pay, basta seguir esse nosso tutorial para entender como fazer.

Alguns usuários com uma Conta Apple brasileira que estejam ou não no Brasil podem não conseguir ver a nova opção. Ainda não se sabe a razão disso, já que a liberação deveria acontecer automaticamente pela identificação do país no qual a conta foi criada.

Vale lembrar que nós atualizamos frequentemente esse artigo com todos os cartões compatíveis com o Apple Pay no Brasil até o momento, então confira-o para saber se o seu já está entre as opções.

dica do Edvan Silva