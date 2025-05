Como colocar um atalho para ouvir Música Ambiente no iPhone e iPad

O iOS/iPadOS 18.4, além de finalmente trazerem a Apple Intelligence para os usuários do Brasil, também vieram com algumas outras novidades bem bacanas.

Uma delas é voltada especialmente para quem curte ouvir músicas. A partir dessa versão de software do iPhone e do iPad, é possível adicionar atalhos para o recurso Música Ambiente (Ambient Music) na Central de Controle.

Na prática, isso permite um acesso ainda mais rápido a playlists dedicadas do Apple Music (Dormir, Relaxante, Produtividade e Bem-estar), sendo que é possível escolher uma dedicada para essas categorias.

Veja como fazer! 📱

Abra a Central de Controle no iPhone ou iPad, toque no “+” (no canto superior direito) e vá em “Adicionar um Controle”. Encontre, então, a seção “Música Ambiente”.

Toque em uma das categorias para adicioná-la à Central de Controle e toque novamente para escolher o tipo de playlist desejada.

O bacana é que, para usar a função de Música Ambiente, não é necessário ser um assinante do Apple Music — ou seja, todos os donos de iPhones e iPads com o software instalado podem usufruir disso!

