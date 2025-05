Como pausar downloads de apps diretamente pela App Store

O iOS 18.4 trouxe uma interessante função de pausar downloads de apps diretamente pela App Store.

Antes, para pausar downloads ou atualizações de apps, era necessário ir até à Tela de Início do iPhone/iPad e tocar no ícone do app desejado. Diretamente pela App Store, a única opção possível era interromper completamente a instalação, o que forçava o app a reiniciar o download do zero quando o usuário retomava-o.

Agora, é possível interromper temporariamente um download dentro da própria App Store, selecionando o app desejado e tocando no botão de pausar. Para retomar o download, basta tocar em “Retomar”, na própria página do app.

A nova função funciona tanto para downloads de apps novos quanto para atualizações de apps que já estão instalados, permitindo que os downloads sejam pausados/retomados a qualquer momento sem que o seu progresso original seja perdido.

Boa novidade, né? 😉