Figma ganha suporte ao português do Brasil e novos recursos

O popular aplicativo de prototipagem e design Figma agora está disponível em português do Brasil. A novidade foi anunciada pela plataforma durante a Config 2025, evento anual no qual foram anunciados também uma série de recursos que estão chegando ao software.

De acordo com Yuhki Yamashita, chefe de produto do Figma, a adição é resultado do comprometimento da plataforma em encontrar os usuários onde eles estão e oferecer ferramentas que sejam naturais e intuitivas em seus próprios idiomas — o que acaba tornando o app mais acessível.

Nossa missão é tornar o design acessível a todos, o que significa quebrar as barreiras linguísticas. Adicionar o português brasileiro à nossa crescente lista de idiomas suportados nos permite servir melhor nossa comunidade global.

O Figma também destacou sua ampla presença no mercado brasileiro, tanto por meio de companhias (mais de um terço das empresas listadas na Ibovespa) quanto por usuários comuns — ambos responsáveis pela criação de quase 5,5 milhões de arquivos no país só em 2024.

Novos recursos

O Figma também lançou cinco novos recursos principais na Config 2025, os quais tornarão ainda mais fácil e prático o uso do software:

Figma Draw : novo conjunto de ferramentas para criar ícones e ilustrações detalhadas com novos pincéis, preenchimentos, efeitos e edição vetorial aprimorada;

: novo conjunto de ferramentas para criar ícones e ilustrações detalhadas com novos pincéis, preenchimentos, efeitos e edição vetorial aprimorada; Figma Grid : possibilita aplicar uma nova opção de auto layout denominada “grade” ao frame com um único clique;

: possibilita aplicar uma nova opção de auto layout denominada “grade” ao frame com um único clique; Figma Buzz : permite publicar modelos para que empresas criem rapidamente conteúdos para redes sociais, anúncios gráficos e cartazes;

: permite publicar modelos para que empresas criem rapidamente conteúdos para redes sociais, anúncios gráficos e cartazes; Figma Sites : permite projetar, criar protótipos e publicar sites responsivos com facilidade diretamente da plataforma;

: permite projetar, criar protótipos e publicar sites responsivos com facilidade diretamente da plataforma; Figma Make: permite usar comandos para transformar designs em andamento em protótipos funcionais.

Todas essas novidades (com exceção do Figma Buzz, enquanto estiver em beta) estão disponíveis apenas no plano Full do Figma, disponível por US$20 mensais (ou pelo equivalente a US$16/mês no plano anual).