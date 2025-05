Série documental “Long Way Home” é a estreia do dia no Apple TV+

Os dois primeiros episódios da série documental “Long Way Home”, estrelada pelo ator Ewan McGregor e pelo apresentador Charley Boorman, já estão disponíveis no catálogo do Apple TV+.

A produção, que é a quarta temporada da série “Long Way” — a qual já conta com “Long Way Down”, “Long Way Round” e “Long Way Up” —, mostrará os melhores amigos em uma rota de 17 países europeus pilotando motos antigas e alugadas.

A dupla dirige-se primeiro para a Escandinávia a partir do Mar do Norte e encerra a primeira parte da viagem no Círculo Polar Ártico. De lá, eles voltam à Europa continental, fechando a viagem no Canal da Mancha cerca de dois meses depois.

Mas essa viagem, além de tirar o fôlego, também contará com um componente bastante familiar, já que entre os destinos do passeio estarão a casa de Ewan (na Escócia) e a de Charley (na Inglaterra).

Reveja o trailer:

“Long Way Home” conta com McGregor e Boorman como produtores executivos, trabalho que exercem ao lado dos colaboradores David Alexanian e Russ Malkin (este, também atua como diretor).

Ao todo, esta temporada contará com dez episódios. Os oito restantes serão disponibilizados nas próximas sextas-feiras, individualmente, até 4 de julho.

