Como criar e enviar pacotes de figurinhas no WhatsApp

O WhatsApp liberou recentemente a função de criar e organizar os seus próprios pacotes de figurinhas dentro do app, permitindo que o usuário selecione figurinhas específicas da sua coleção e organize-as em um mesmo lugar. Além disso, também é possível compartilhar pacotes de figurinhas diretamente nas conversas.

Para organizar um pacote de figurinhas dentro do WhatsApp, basta acessar a sua coleção de figurinhas, tocar no ícone de lápis e selecionar os stickers desejados. Depois, toque no ícone “•••” e selecione “Adicionar ao pacote de figurinhas”.

Para compartilhar seu pacote de figurinhas diretamente em conversas, é só entrar no bate-papo desejado, selecionar um pacote de figurinhas e tocar em “•••”. Depois, basta selecionar a opção “Enviar”.

Fácil, né? Certifique-se de manter o aplicativo do WhatsApp atualizado no seu dispositivo para conferir essa e outras novidades recentes!