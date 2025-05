Como receber notificações apenas de destaques em grupos do WhatsApp [iPhone e Mac]

O WhatsApp é o mensageiro mais usado no Brasil e, frequentemente, recebe novas funções que melhoram a sua experiência na troca de mensagens com os seus amigos e familiares.

Uma função adicionada recentemente possibilita que você receba notificações apenas quando for mencionado, receber uma resposta ou alguma mensagem relevante for enviada nos grupos que faz parte — evitando alertas indesejados.

Veja como habilitar isso! 💬

Como receber apenas notificações de destaques no WhatsApp pelo iPhone

Abra o app no seu telefone, toque em um grupo e no nome dele, na parte superior.

Em seguida, vá até “Notificações” e “Notificar”, para então selecionar a opção “Destaques”.

Como receber apenas notificações de destaques no WhatsApp pelo Mac

Com o app aberto, clique em um grupo e clique no nome dele. Se preferir, vá até Conversar » Dados do grupo, na barra de menus, ou use o atalho ⇧ shift ⌘ command I .

Com a seção “Dados” selecionada, use o menu suspenso ao lado de “Notificar” para escolher a opção “Destaques”.