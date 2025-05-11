Como ativar a privacidade avançada da conversa no WhatsApp

O WhatsApp começou a liberar recentemente uma opção voltada à privacidade dos usuários que costumam usar o aplicativo para conversar com amigos e familiares.

Batizada de privacidade avançada da conversa, ela impede que as pessoas compartilhem o conteúdo de uma conversa — seja individual ou em grupo. Mais precisamente, não é possível fazer exportações do chat, baixar mídias automaticamente e usar a integração com assistentes de IA.

Confira como habilitar isso! 💬

Com o app do WhatsApp aberto no seu iPhone, toque em uma conversa e no nome da pessoa ou do grupo, na parte superior. Em seguida, ative a opção “Privacidade avançada da conversa”.

Assim, as outras pessoas da mesma conversa não poderão exportar o bate-papo e nem realizar outras ações supracitadas.