O melhor pedaço da Maçã.
Foto de bigtunaonline / Depositphotos
Ícones dos apps WhatsApp e Instagram no iPhone

Como colocar um link do Instagram no WhatsApp

Pedro Henrique Nunes
11/05/2025 • 10:30
Leitura de 1 minuto

O WhatsApp possibilita que você converse com os seus contatos de uma maneira muito simples.

Justamente por pertencer à mesma empresa responsável pelo Instagram (a Meta), recentemente tornou-se possível adicionar um link da rede social no seu perfil no aplicativo de mensagens.

Confira como adicioná-lo! 💬

YouTube video

No seu iPhone, abra o WhatsApp e toque na aba “Configurações”. Em seguida, selecione a área superior, onde está o seu nome e a sua foto de perfil.

Vá até “Adicionar links”, em “Instagram” e digite o seu nome de usuário (o “@”) utilizado no Instagram. Por fim, toque em “Salvar” no canto superior direito.

Com isso, o seu Instagram aparecerá para as outras pessoas que tocarem no seu nome (no topo da tela):

Indo até a área de privacidade do mensageiro, é possível limitar quem pode ver o link: todos, apenas os seus contatos, os seus contatos com algumas exceções ou ninguém.

