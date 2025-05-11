Como mencionar pessoas ou grupos no Status do WhatsApp [iPhone e Mac]

O recurso de Status do WhatsApp é muito útil para compartilhar fotos ou vídeos momentâneos, que podem ser visualizados por seus contatos até 24 horas depois da publicação.
Recentemente, a Meta liberou a possibilidade de mencionar até cinco pessoas ou grupos, de forma com que elas recebam a atualização e possam compartilhá-las com o seu público.
Confira como fazer isso! 💬
Com o WhatsApp aberto no seu iPhone ou Mac (a versão na web ainda não suporta o recurso, vale observar), vá até a área de Status e escolha uma foto/um vídeo, capture uma no momento ou digite o que quiser, caso opte por texto.
Toque/clique no “@” e adicione as menções desejadas. Ao fazer isso, a pessoa ou o grupo receberá uma mensagem informando que foi mencionada(o) por você.
Para não receber as menções das pessoas ou de grupos específicos, é possível bloquear a pessoa ou sair e apagar o grupo.
Se não quiser receber as notificações quando alguém mencionar você, arquive a conversa com ela ou silencie as notificações da conversa.