Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
PixieMe / Shutterstock.com
Logo do WhatsApp Messenger exibido no iPhone

Como mencionar pessoas ou grupos no Status do WhatsApp [iPhone e Mac]

Pedro Henrique Nunes
11/05/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

O recurso de Status do WhatsApp é muito útil para compartilhar fotos ou vídeos momentâneos, que podem ser visualizados por seus contatos até 24 horas depois da publicação.

Publicidade

Recentemente, a Meta liberou a possibilidade de mencionar até cinco pessoas ou grupos, de forma com que elas recebam a atualização e possam compartilhá-las com o seu público.

Confira como fazer isso! 💬

Posts relacionados

Com o WhatsApp aberto no seu iPhone ou Mac (a versão na web ainda não suporta o recurso, vale observar), vá até a área de Status e escolha uma foto/um vídeo, capture uma no momento ou digite o que quiser, caso opte por texto.

Publicidade

Toque/clique no “@” e adicione as menções desejadas. Ao fazer isso, a pessoa ou o grupo receberá uma mensagem informando que foi mencionada(o) por você.

Para não receber as menções das pessoas ou de grupos específicos, é possível bloquear a pessoa ou sair e apagar o grupo.

Se não quiser receber as notificações quando alguém mencionar você, arquive a conversa com ela ou silencie as notificações da conversa.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como ativar a privacidade avançada da conversa no WhatsApp
Próx. Post

Como usar o adesivo “Sua Vez” no Status do WhatsApp [iPhone e Mac]
Posts relacionados