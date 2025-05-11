Navegue

Foto de marxbamala / Depositphotos
Mulher deitada no sofá enviando uma mensagem de áudio pelo telefone

O que fazer se não conseguir gravar mensagens de áudio no WhatsApp

Pedro Henrique Nunes
11/05/2025 • 12:00
Leitura de 1 minuto

Uma das formas de comunicação mais populares do WhatsApp são as mensagens de áudio. Com o tempo, tornou-se possível também conferir uma transcrição delas e também mudar a velocidade de reprodução.

Publicidade

Porém, em alguns casos, é possível que você esteja enfrentando problemas relacionados à gravação desses áudios para os seus contatos individuais ou grupos.

Veja como resolver essa situação no mensageiro! 💬

  • Antes de mais nada, veja se não há algum problema de conexão com a internet. Caso esteja enfrentando problemas com uma rede Wi-Fi, desligue-a e tente usar os dados celulares (3G/4G/5G).
  • Certifique-se de que o aplicativo está atualizado para a última versão disponível.
  • O WhatsApp usa o sensor de proximidade do iPhone para reproduzir o áudio pelo alto-falante auricular quando você leva o dispositivo ao ouvido. Porém, algumas películas ou capas podem afetar esse funcionamento. Remova esses componentes e tente gravar a mensagem de novo.
  • Abra os Ajustes (Settings) no iPhone, toque em “Privacidade e Segurança” e vá em “Microfone” para se certificar de que o WhatsApp pode usá-lo.
  • Confira se o seu iPhone não está emparelhado com algum dispositivo Bluetooth. Por isso, experimente desativá-lo e tente novamente.
  • Experimente gerenciar o armazenamento do WhatsApp para liberar espaço no seu aparelho e tente novamente.

Deu tudo certo aí? 😉

