O que fazer se não conseguir gravar mensagens de áudio no WhatsApp

Uma das formas de comunicação mais populares do WhatsApp são as mensagens de áudio. Com o tempo, tornou-se possível também conferir uma transcrição delas e também mudar a velocidade de reprodução.

Porém, em alguns casos, é possível que você esteja enfrentando problemas relacionados à gravação desses áudios para os seus contatos individuais ou grupos.

Veja como resolver essa situação no mensageiro! 💬

Antes de mais nada, veja se não há algum problema de conexão com a internet. Caso esteja enfrentando problemas com uma rede Wi-Fi, desligue-a e tente usar os dados celulares (3G/4G/5G).

Certifique-se de que o aplicativo está atualizado para a última versão disponível.

O WhatsApp usa o sensor de proximidade do iPhone para reproduzir o áudio pelo alto-falante auricular quando você leva o dispositivo ao ouvido. Porém, algumas películas ou capas podem afetar esse funcionamento. Remova esses componentes e tente gravar a mensagem de novo.

Abra os Ajustes (Settings) no iPhone, toque em “Privacidade e Segurança” e vá em “Microfone” para se certificar de que o WhatsApp pode usá-lo.

Confira se o seu iPhone não está emparelhado com algum dispositivo Bluetooth. Por isso, experimente desativá-lo e tente novamente.

Experimente gerenciar o armazenamento do WhatsApp para liberar espaço no seu aparelho e tente novamente.

Deu tudo certo aí? 😉