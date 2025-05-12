Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple encerrará suporte à antiga arquitetura do app Casa com o iOS 19 [atualizado]

Douglas Nascimento
12/05/2025 • 19:32
sdx15 / Shutterstock.com
App Casa (Home) no iPhone

Como já visto na beta do iOS 18.4, a Apple confirmou que encerrará o suporte à antiga arquitetura do app Casa (Home) neste ano — provavelmente com o lançamento do iOS 19, o qual deverá ser apresentado no início do mês que vem.

Em uma nova página de suporte (em inglês), a Maçã lembra que a atualização melhora o desempenho dos acessórios de casa inteligente, bem como permite usar recursos como o Acesso a Hóspedes e o Histórico de Atividades, além de trazer compatibilidade com robôs aspiradores.

O suporte à versão anterior durará até o fim do outono, que acontece entre os meses de setembro e novembro no hemisfério note — período que corresponde ao lançamento dos novos iPhones e, consequentemente, dos novos sistemas.

“Atualize para evitar interrupções em seus acessórios e automações”, recomenda ainda a empresa, destacando que é necessário atualizar os dispositivos para as versões mais recentes dos seus sistemas operacionais para que o update seja realizado.

Com os dispositivos devidamente atualizados, basta ir até os “Ajustes da Casa” no app e selecionar a opção “Atualização de Software”, depois “Atualizar Agora” e seguir as instruções que serão apresentadas no aplicativo.

via 9to5Mac

Atualização, por Bruno Cardoso17/06/2025 às 08:25

Além do iOS 19 26, parece que o iOS 18.6 também irá encerrar o suporte à antiga arquitetura do app Casa.

Essa informação foi encontrada nos códigos do sistema pelo analista do MacRumors Aaron [@aaronp613], que a compartilhou em um post no X (antigo Twitter).

Parece que, assim como o iOS 26, o iOS 18.6 também encerrará o suporte para a arquitetura original do Apple Home

Ao contrário da próxima grande versão do sistema operacional dos iPhones, que deverá ser lançada só em setembro, o iOS 18.6 está bem mais próximo de nós, o que talvez pegue algumas pessoas que ainda não atualizaram os seus dispositivos despreparadas.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
