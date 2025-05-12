Apple libera iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS 15.5, watchOS 11.5 e mais com foco em correções [atualizado 2x]

Após semanas testes, a Apple liberou hoje oficialmente atualizações para todos os seus sistemas operacionais: o iOS/iPadOS 18.5 (compilação 22F76 ), o macOS Sequoia 15.5 ( 24F74 ), o watchOS 11.5 ( 22T572 ), o tvOS 18.5 ( 22L572 ), o Software do HomePod 18.5 (idem) e o visionOS 2.5 ( 22O473 ).

Também foram liberados, para dispositivos incompatíveis com os sistemas acima, o iPadOS 17.7.7 (compilação 21H433 ), o macOS Sonoma 14.7.6 ( 23H626 ) e o macOS Ventura 13.7.6 ( 22H625 ).

Entre as novas versões, destacam-se o iOS 18.5 e o watchOS 11.5, que trazem pequenas novidades e correções importantes, incluindo melhorias de conectividade via satélite, ajustes no controle parental e mais opções de personalização.

iOS 18.5

Uma principais novidades no iOS é o novo papel de parede Pride Harmony, lançado em homenagem ao Mês do Orgulho LGBTQIA+. Junto a ele, vale lembrar, a Maçã também lançou uma versão da Pulseira esportiva edição Orgulho (Pride).

O sistema também trouxe uma mudança útil no recurso Tempo de Uso (Screen Time): agora, os pais receberão um alerta quando o código de acesso for digitado corretamente no celular da criança, a fim de reforçar a segurança e o controle sobre o uso do aparelho.

Além disso, os iPhones 13 (incluindo os modelos mini, Pro e Pro Max) passam a ter suporte à conectividade via satélite fornecida por operadoras dos Estados Unidos — como a T-Mobile, que usa infraestrutura da Starlink. Usuários desses modelos poderão se conectar à rede mesmo em locais sem sinal de celular. Mas vale lembrar: o recurso exige um plano compatível e não inclui o recurso de SOS de Emergência via Satélite, exclusivo dos modelos mais novos.

O aplicativo Mail também foi atualizado. Agora, dá para desativar a exibição de fotos de contatos e a visualização agrupada por remetente diretamente das configurações do app. Já a seção AppleCare e Garantia, dentro dos Ajustes, foi redesenhada para mostrar mais informações e facilitar o gerenciamento da sua cobertura.

Outra novidade bacana: agora é possível usar a função “Comprar com iPhone” em dispositivos de terceiros dentro do app Apple TV. E, para quem tem o Apple Vision Pro, uma falha que fazia o app exibir uma tela preta em certos momentos foi corrigida.

Abaixo, o changelog da atualização com todos os detalhes:

Notas de liberação do iOS 18.5 Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros: A nova imagem de fundo Harmonia do Orgulho está disponível.

Os pais ou responsáveis agora recebem uma notificação quando o código do Tempo de Uso é usado no dispositivo de uma criança.

Possibilidade de concluir no iPhone a compra do conteúdo realizada no app Apple TV ou em um dispositivo de terceiros.

Todos os modelos do iPhone 13 agora são compatíveis com os recursos de satélite fornecidos pelas operadoras. Para obter mais informações, visite: https://support.apple.com/122339 Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou dispositivos Apple. Para obter informações sobre o conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple, acesse: https://support.apple.com/100100 Notas de liberação do iPadOS 18.5 Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros: A nova imagem de fundo Harmonia do Orgulho está disponível.

Os pais ou responsáveis agora recebem uma notificação quando o código do Tempo de Uso é usado no dispositivo de uma criança.

Possibilidade de concluir no iPad a compra do conteúdo realizada no app Apple TV ou em um dispositivo de terceiros.

Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou dispositivos Apple. Para obter informações sobre o conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple, acesse: https://support.apple.com/100100

Também disponibilizamos os links diretos para quem preferir fazer a instalação manualmente:

watchOS 11.5

No caso do watchOS 11.5, o Apple Watch também ganhou o novo mostrador Pride Harmony, além do suporte à função de compras no app Apple TV em dispositivos de terceiros. A atualização ainda corrige um bug que impedia o iPhone de avisar quando o relógio estava 100% carregado.

Confira o changelog completo do sistema abaixo:

Notas de liberação do watchOS 11.5 Esta atualização inclui novos recursos, melhorias e correções de erros, tais como: Um novo mostrador: Harmonia do Orgulho.

Possibilidade de concluir no Apple Watch a compra de conteúdo realizada no app Apple TV ou em um dispositivo de terceiros.

Resolve um problema que podia impedir que o iPhone mostrasse uma notificação quando a bateria do Apple Watch estivesse totalmente carregada. Para obter informações sobre o conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple, visite este site: https://support.apple.com/100100

macOS 15.5, tvOS 18.5, Software do HomePod 18.5 e visionOS 2.5

As demais versões lançadas, segundo a Maçã, focam em melhorias pontuais. Elas incluem correções de bugs, aprimoramentos de desempenho e atualizações de segurança, garantindo mais estabilidade e proteção para os dispositivos.

Notas de liberação do macOS 15.5 Esta atualização inclui melhorias, correções de erros e atualizações de segurança para o Mac. Notas de liberação do tvOS 18.5 Esta atualização adiciona suporte para sincronizar a reprodução de conteúdos em Dolby Atmos com alto-falantes via AirPlay ou Bluetooth. Para usar, vá em Ajustes » Vídeo e áudio » Sincronização de áudio sem fio. Notas de liberação do Software do HomePod 18.5 Esta atualização inclui melhorias de desempenho e estabilidade. Notas de liberação do visionOS 2.5 Esta versão inclui melhorias e correções de bugs, incluindo uma nova aba Vision no app Apple TV para descobrir e assistir facilmente a filmes em Apple Immersive Video e 3D disponíveis no Apple Vision Pro.

Vale lembrar que esses serão, muito provavelmente, os últimos updates liberados antes da WWDC25, que acontecerá entre os dias 9 e 13 de junho. O evento, como de costume, será palco para o anúncio do iOS 19, do macOS 16 e das demais próximas versões dos sistemas.

Boas atualizações! 😄

Atualização, por Rafael Fischmann 16/05/2025 às 08:15

Conforme cobrimos acima, a Apple havia liberado o iPadOS 17.7.7 para dispositivos incompatíveis com o iPadOS 18, mas curiosamente não havia liberado o iOS 17.7.7.

Pois bem: o iPadOS 17.7.7 foi, de ontem para hoje, retirado do ar pela Apple e deixou de ter a sua instalação assinada nos servidores da empresa. Segundo relatos no X, o update causou uma série de problemas em iPads.

Don’t update to iPadOS 17.7.7. It’s extremely buggy, settings keep being forgotten and apps require login every time on reopening. A restart does not solve the problem and we aren’t the only ones https://t.co/kIMNvrGdJj@MacRumors @9to5mac @zollotech @BrandonButch — blaze (@phantomblaze_) May 13, 2025

É bem capaz que, dentro de alguns dias, a Apple disponibilize uma nova compilação do iPadOS 17.7.7 — quem sabe, nessa ocasião, já junto ao iOS 17.7.7.

Atualização II, por Bruno Cardoso19/05/2025 às 14:30

A Apple liberou hoje o iPadOS 17.7.8 (compilação 21H440 ) para iPads incompatíveis com o iPadOS 18. O sistema chega para substituir o iPadOS 17.7.7 que, como comentamos acima, foi retirado do ar.

Eis os links de download direto sistema:

E, até agora, nada de iOS 17.7.8…