Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple TV+ terá docussérie produzida por Gordon Ramsay sobre a busca pelas Estrelas MICHELIN

Luiz Gustavo Ribeiro
12/05/2025 • 14:49

O Apple TV+ anunciou hoje a mais nova adição ao seu catálogo: a série documental “Knife Edge: Chasing Michelin Stars”, produzida pela Studio Ramsay Global (empresa do chef, autor e produtor executivo Gordon Ramsay) e apresentada pelo especialista em gastronomia Jesse Burgess.

Publicidade

Explorando o mundo de alto risco da alta gastronomia internacional ao longo da temporada anual do Guia MICHELIN, a docussérie acompanha o destino de chefs de elite em alguns dos restaurantes mais exclusivos e celebrados do mundo, para determinar se eles ganharão, manterão ou perderão a famigerada Estrela MICHELIN. Desde a tentativa de conquistar a sua primeira Estrela, até a luta para alcançar uma segunda ou a terceira Estrela, cada chef enfrenta um desafio profundamente pessoal.

Como chef, a busca pela perfeição é fundamental, e não se pode subestimar a incrível garra e ambição, a determinação e o sacrifício que esses chefs enfrentam dia após dia, perseguindo o sonho do reconhecimento do Guia MICHELIN.

Gordon Ramsay, produtor executivo.

Não há honra em nenhum setor tão prestigiosa e influente quanto uma Estrela MICHELIN. Estamos entusiasmados com a oportunidade de contar as histórias de alguns dos restaurantes mais emocionantes do mundo — enquanto eles se esforçam ao máximo, até mesmo a pia da cozinha, em sua busca obsessiva pelo prêmio máximo.

Jesse Burgess, apresentador.
Descubra o que é preciso para se destacar dos demais.
Do produtor executivo Gordon Ramsay, chega uma nova série documental apresentada por Jesse Burgess, que acompanha chefs de elite em sua busca pelo prêmio culinário mais prestigiado do mundo.
#KnifeEdge: Chasing Michelin Stars — Em breve no Apple TV+.

Filmado em cidades como Los Angeles, Londres, Cidade do México e Copenhague, a produção mostra cada chef tentando ganhar (ou passando pelo processo de perder) uma Estrela, enquanto a equipe de inspetores do Guia MICHELIN usa identidades e números de telefone falsos para jantar anonimamente nos restaurantes avaliados.

Além de Ramsay, também são produtores executivos Lisa Edwards e Morgan Roberts. Ainda não há informações sobre a data de estreia da docussérie, que será dividida em oito episódios.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple libera iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS 15.5, watchOS 11.5 e mais com foco em correções [atualizado 2x]
Próx. Post

Rumor: recurso do iOS 19 usará IA para aumentar a autonomia da bateria
Posts relacionados