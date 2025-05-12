Apple TV+ terá docussérie produzida por Gordon Ramsay sobre a busca pelas Estrelas MICHELIN

O Apple TV+ anunciou hoje a mais nova adição ao seu catálogo: a série documental “Knife Edge: Chasing Michelin Stars”, produzida pela Studio Ramsay Global (empresa do chef, autor e produtor executivo Gordon Ramsay) e apresentada pelo especialista em gastronomia Jesse Burgess.

Explorando o mundo de alto risco da alta gastronomia internacional ao longo da temporada anual do Guia MICHELIN, a docussérie acompanha o destino de chefs de elite em alguns dos restaurantes mais exclusivos e celebrados do mundo, para determinar se eles ganharão, manterão ou perderão a famigerada Estrela MICHELIN. Desde a tentativa de conquistar a sua primeira Estrela, até a luta para alcançar uma segunda ou a terceira Estrela, cada chef enfrenta um desafio profundamente pessoal.

Como chef, a busca pela perfeição é fundamental, e não se pode subestimar a incrível garra e ambição, a determinação e o sacrifício que esses chefs enfrentam dia após dia, perseguindo o sonho do reconhecimento do Guia MICHELIN. —Gordon Ramsay, produtor executivo.

Não há honra em nenhum setor tão prestigiosa e influente quanto uma Estrela MICHELIN. Estamos entusiasmados com a oportunidade de contar as histórias de alguns dos restaurantes mais emocionantes do mundo — enquanto eles se esforçam ao máximo, até mesmo a pia da cozinha, em sua busca obsessiva pelo prêmio máximo. —Jesse Burgess, apresentador.

From executive producer Gordon Ramsay comes a new documentary series hosted by Jesse Burgess, following elite chefs as they pursue the world's most prestigious culinary award.#KnifeEdge: Chasing Michelin Stars — Coming to… pic.twitter.com/GoVfl1f63T — Apple TV (@AppleTV) May 12, 2025 Descubra o que é preciso para se destacar dos demais.

Do produtor executivo Gordon Ramsay, chega uma nova série documental apresentada por Jesse Burgess, que acompanha chefs de elite em sua busca pelo prêmio culinário mais prestigiado do mundo.

#KnifeEdge: Chasing Michelin Stars — Em breve no Apple TV+.

Filmado em cidades como Los Angeles, Londres, Cidade do México e Copenhague, a produção mostra cada chef tentando ganhar (ou passando pelo processo de perder) uma Estrela, enquanto a equipe de inspetores do Guia MICHELIN usa identidades e números de telefone falsos para jantar anonimamente nos restaurantes avaliados.

Além de Ramsay, também são produtores executivos Lisa Edwards e Morgan Roberts. Ainda não há informações sobre a data de estreia da docussérie, que será dividida em oito episódios.

