Apple TV+ terá docussérie produzida por Gordon Ramsay sobre a busca pelas Estrelas MICHELIN

O Apple TV+ anunciou hoje a mais nova adição ao seu catálogo: a série documental “Knife Edge: Chasing Michelin Stars”, produzida pela Studio Ramsay Global (empresa do chef, autor e produtor executivo Gordon Ramsay) e apresentada pelo especialista em gastronomia Jesse Burgess.
Explorando o mundo de alto risco da alta gastronomia internacional ao longo da temporada anual do Guia MICHELIN, a docussérie acompanha o destino de chefs de elite em alguns dos restaurantes mais exclusivos e celebrados do mundo, para determinar se eles ganharão, manterão ou perderão a famigerada Estrela MICHELIN. Desde a tentativa de conquistar a sua primeira Estrela, até a luta para alcançar uma segunda ou a terceira Estrela, cada chef enfrenta um desafio profundamente pessoal.
Como chef, a busca pela perfeição é fundamental, e não se pode subestimar a incrível garra e ambição, a determinação e o sacrifício que esses chefs enfrentam dia após dia, perseguindo o sonho do reconhecimento do Guia MICHELIN.—Gordon Ramsay, produtor executivo.
Não há honra em nenhum setor tão prestigiosa e influente quanto uma Estrela MICHELIN. Estamos entusiasmados com a oportunidade de contar as histórias de alguns dos restaurantes mais emocionantes do mundo — enquanto eles se esforçam ao máximo, até mesmo a pia da cozinha, em sua busca obsessiva pelo prêmio máximo.—Jesse Burgess, apresentador.
Filmado em cidades como Los Angeles, Londres, Cidade do México e Copenhague, a produção mostra cada chef tentando ganhar (ou passando pelo processo de perder) uma Estrela, enquanto a equipe de inspetores do Guia MICHELIN usa identidades e números de telefone falsos para jantar anonimamente nos restaurantes avaliados.
Além de Ramsay, também são produtores executivos Lisa Edwards e Morgan Roberts. Ainda não há informações sobre a data de estreia da docussérie, que será dividida em oito episódios.
