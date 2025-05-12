CarStream for Twitch deixa você acompanhar lives pelo CarPlay com segurança

Se você costuma abrir uma live na Twitch apenas para deixá-la em segundo plano enquanto faz outra coisa, temos um aplicativo bastante interessante para lhe indicar — especialmente se você tiver um carro.

Falo do CarStream for Twitch, um app indie que lhe dá a chance de acompanhar seu/sua streamer favorito(a) diretamente do CarPlay e de maneira segura, como se fosse um programa de rádio ou um podcast.

Obviamente, o app não exibe o vídeo da live, uma vez que isso seria extremamente perigoso. Em vez disso, ele apenas reproduz o áudio da transmissão, com suporte ao modo Reproduzindo Agora (Now Playing) e até mesmo aos botões físicos do veículo.

Extremamente completo, o CarStream for Twitch conta com listas de streams mais vistas, categorias e criadores de conteúdo seguidos pelo usuário. E não para por aí: por ser otimizado apenas para reprodução de áudio, ele não gasta tanto dados móveis quanto em uma live normal.

O desenvolvedor do aplicativo, vale notar, já prometeu que vai adicionar suporte à reprodução de VODs no futuro, bem como a possibilidade de controlá-lo com a ajuda da Siri.

Gratuito, o CarStream for Twitch requer um iPhone com o iOS 16.0 ou superior para funcionar. Há também uma assinatura Plus, que desbloqueia recursos mais avançados e sai por R$5 mensais, R$50 anuais ou por uma compra única de R$150.

