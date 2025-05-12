Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

CarStream for Twitch deixa você acompanhar lives pelo CarPlay com segurança

Bruno Cardoso
12/05/2025 • 12:47
CarStream for Twitch

Se você costuma abrir uma live na Twitch apenas para deixá-la em segundo plano enquanto faz outra coisa, temos um aplicativo bastante interessante para lhe indicar — especialmente se você tiver um carro.

Publicidade

Falo do CarStream for Twitch, um app indie que lhe dá a chance de acompanhar seu/sua streamer favorito(a) diretamente do CarPlay e de maneira segura, como se fosse um programa de rádio ou um podcast.

Obviamente, o app não exibe o vídeo da live, uma vez que isso seria extremamente perigoso. Em vez disso, ele apenas reproduz o áudio da transmissão, com suporte ao modo Reproduzindo Agora (Now Playing) e até mesmo aos botões físicos do veículo.

CarStream for Twitch

Extremamente completo, o CarStream for Twitch conta com listas de streams mais vistas, categorias e criadores de conteúdo seguidos pelo usuário. E não para por aí: por ser otimizado apenas para reprodução de áudio, ele não gasta tanto dados móveis quanto em uma live normal.

O desenvolvedor do aplicativo, vale notar, já prometeu que vai adicionar suporte à reprodução de VODs 1 Videos on demand, ou vídeos sob demanda. no futuro, bem como a possibilidade de controlá-lo com a ajuda da Siri.

Gratuito, o CarStream for Twitch requer um iPhone com o iOS 16.0 ou superior para funcionar. Há também uma assinatura Plus, que desbloqueia recursos mais avançados e sai por R$5 mensais, R$50 anuais ou por uma compra única de R$150.

via 9to5Mac

Notas de rodapé

  • 1
    Videos on demand, ou vídeos sob demanda.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

WhatsApp testa ferramenta que usa IA para gerar wallpapers de conversas
Próx. Post

Chrome é o navegador que mais coleta dados no iOS; Safari fica em 4º
Posts relacionados