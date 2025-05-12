Navegue

Chrome é o navegador que mais coleta dados no iOS; Safari fica em 4º

Douglas Nascimento
12/05/2025 • 13:02
Foto de Primakov / Depositphotos
Navegadores para iOS (Safari, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Firefox, DuckDuckGo)

Um levantamento da Surfshark — que oferece serviços de VPN 1Virtual private network, ou rede privada virtual. e de proteção online — aponta que o Google Chrome é, de longe, o navegador móvel que mais coleta dados dos usuários. O Safari, da Apple, se posiciona em uma colocação mais moderada, ao lado de browsers como Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

O levantamento foi feito considerando os dez aplicativos de navegação mais populares nos Estados Unidos (o que incluiu também apps não convencionais, como o Bing), a partir de uma análise dos detalhes de privacidade desses aplicativos em suas páginas na App Store.

Como pode ser visto no gráfico, o Chrome coleta nada menos de 20 tipos de dados diferentes dos usuários. É o único browser que acessa métodos de pagamento, números de cartão ou detalhes de conta bancária, contatos e endereços ou o gráfico social do usuário.

Surfshark

O Safari, por sua vez, captura oito tipos de dados diferentes, sendo o quarto navegador a mais coletar dados entre os três avaliados, sendo seguido pelo Firefox (também oito tipos de dados), pelo Edge, pelo DuckDuckGo e pelo Opera (cada um com seis tipos), pelo Brave (dois) e pelo Tor (zero).

Dentre outros insights interessantes, o Bing (2º que mais coleta) é o único a acessar dados de localização precisos dos usuários, enquanto Safari, Chrome e Opera coletam dados de localização de forma mais “grosseira” — ou seja, apenas uma localização aproximada.

A planilha com as fontes dos dados utilizados na pesquisa pode ser conferida nessa página.

Douglas Nascimento
