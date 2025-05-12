Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
TugaTech
Ícone estilizado do WhatsApp

Como usar o adesivo “Sua Vez” no Status do WhatsApp [iPhone e Mac]

Pedro Henrique Nunes
12/05/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

A função Status, do WhatsApp, não é tão popular quanto a versão do Instagram. Porém, a Meta segue liberando novidades bem interessantes para o mensageiro.

Publicidade

Recentemente, por exemplo, foi liberado mais um adesivo para personalizar as suas publicações temporárias — o “Sua Vez” (“Add Yours”). Por meio dele, você pode criar uma “corrente” a fim de que outros usuários respondam em seus próprios posts nos Status.

Veja como colocá-lo na sua publicação! 💬

Posts relacionados

No WhatsApp do seu iPhone ou Mac — a versão web ainda não permite a adição de figurinhas —, acesse a área de Status e faça uma nova publicação.

Publicidade

Na hora de editá-la, toque/clique no botão de adesivos, selecione “Sua vez” e escolha um tópico que deseja colocar (como uma pergunta, um desafio ou um convite para compartilhar uma foto específica, por exemplo).

Toque/clique em “OK” e publique o Status.

Segundo a Meta, o adesivo preserva a identidade de quem iniciou a corrente. Além disso, se alguém tocar no seu status com o adesivo, essa pessoa só poderá ver o seu post, e não os de outras pessoas que participaram do processo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como mencionar pessoas ou grupos no Status do WhatsApp [iPhone e Mac]
Próx. Post

O que fazer se não conseguir visualizar os Status do WhatsApp
Posts relacionados