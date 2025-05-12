Como usar o adesivo “Sua Vez” no Status do WhatsApp [iPhone e Mac]

A função Status, do WhatsApp, não é tão popular quanto a versão do Instagram. Porém, a Meta segue liberando novidades bem interessantes para o mensageiro.

Publicidade

Recentemente, por exemplo, foi liberado mais um adesivo para personalizar as suas publicações temporárias — o “Sua Vez” (“Add Yours”). Por meio dele, você pode criar uma “corrente” a fim de que outros usuários respondam em seus próprios posts nos Status.

Veja como colocá-lo na sua publicação! 💬

No WhatsApp do seu iPhone ou Mac — a versão web ainda não permite a adição de figurinhas —, acesse a área de Status e faça uma nova publicação.

Publicidade

Na hora de editá-la, toque/clique no botão de adesivos, selecione “Sua vez” e escolha um tópico que deseja colocar (como uma pergunta, um desafio ou um convite para compartilhar uma foto específica, por exemplo).

Toque/clique em “OK” e publique o Status.

Segundo a Meta, o adesivo preserva a identidade de quem iniciou a corrente. Além disso, se alguém tocar no seu status com o adesivo, essa pessoa só poderá ver o seu post, e não os de outras pessoas que participaram do processo.