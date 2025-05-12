Navegue

Pôster do filme "F1", com Brad Pitt

Filme “F1”, do Apple TV+, ganha segundo trailer; assista!

Douglas Nascimento
12/05/2025 • 11:25
Leitura de 2 minuto

Um dos filmes mais aguardados do ano, “F1” (do Apple TV+) ganhou hoje o seu segundo trailer oficial — e ele está tão eletrizante quanto o primeiro, lançado em março após a liberação de uma série de teasers.

Com direção de Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”), o longa acompanha a saga de Sonny Hayes (Brad Pitt), um ex-piloto de Fórmula 1 que retorna ao grid para ajudar uma das equipes menos competitivas do campeonato.

Ao lado do jovem talento Joshua Pearce (vivido por Damson Idris), Hayes tenta desafiar os gigantes da F1 e provar que ainda tem o que é preciso para vencer. A grande dúvida é: será que ele conseguirá?

Confira o novo trailer:

YouTube video

E foi divulgado também hoje um novo pôster:

Além de Pitt, nomes como Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo também estão no elenco de “F1”, que foi filmado durante fins de semana reais de Grandes Prêmios da categoria.

O roteiro do longa, por sua vez, é de Ehren Kruger. Ele também atua como produtor do filme, ao lado de Pitt, Penni Thow, Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Kosinski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

“F1” estreará nos cinemas americanos em 27 de junho e globalmente a partir de 25/6. Após o período de exibição nos cinemas, o filme será disponibilizado no Apple TV+, embora uma data exata ainda não tenha sido divulgada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
