Filme “F1”, do Apple TV+, ganha segundo trailer; assista!

Um dos filmes mais aguardados do ano, “F1” (do Apple TV+) ganhou hoje o seu segundo trailer oficial — e ele está tão eletrizante quanto o primeiro, lançado em março após a liberação de uma série de teasers.

Com direção de Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”), o longa acompanha a saga de Sonny Hayes (Brad Pitt), um ex-piloto de Fórmula 1 que retorna ao grid para ajudar uma das equipes menos competitivas do campeonato.

Ao lado do jovem talento Joshua Pearce (vivido por Damson Idris), Hayes tenta desafiar os gigantes da F1 e provar que ainda tem o que é preciso para vencer. A grande dúvida é: será que ele conseguirá?

Confira o novo trailer:

E foi divulgado também hoje um novo pôster:

Além de Pitt, nomes como Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo também estão no elenco de “F1”, que foi filmado durante fins de semana reais de Grandes Prêmios da categoria.

O roteiro do longa, por sua vez, é de Ehren Kruger. Ele também atua como produtor do filme, ao lado de Pitt, Penni Thow, Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Kosinski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

“F1” estreará nos cinemas americanos em 27 de junho e globalmente a partir de 25/6. Após o período de exibição nos cinemas, o filme será disponibilizado no Apple TV+, embora uma data exata ainda não tenha sido divulgada.

