iOS 19 e demais sistemas poderão ter bem menos bugs no lançamento

Luiz Gustavo Ribeiro
12/05/2025 • 18:35
Logo da Apple e representação do ícone do iOS 19

Quem acompanha o lançamento de novas versões dos sistemas da Apple há alguns anos sabe que um problema tem se repetido: o de que os softwares chegam com muitos bugs. De fato, as primeiras atualizações secundárias dos sistemas geralmente incluem uma série de correções, o que atesta a quantidade elevada de falhas.

Isso, entretanto, poderá mudar com o iOS 19 e os demais futuros sistemas operacionais: segundo o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), a companhia está “pressionando os seus engenheiros para garantir que os lançamentos deste ano sejam mais funcionais e menos problemáticos”.

Naturalmente, teremos que ver para crer, ainda mais levando em conta que a Maçã está em via de realizar um redesign do iOS/iPadOS 19 e do macOS 16 — e é um pouco irreal pensar que tamanha mudança viria sem quaisquer problemas.

Não custa ser otimista e esperar que, além de grandes mudanças visuais, a companhia lançará sistemas bem lapidados este ano — afinal, já basta as barrigadas que a Maçã deu desde a WWDC24, principalmente em matéria de inteligência artificial.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
