iOS 19 e macOS 16 sincronizarão logins de redes Wi-Fi públicas, diz Mark Gurman

Para além da muito já rumorada atualização visual que os sistemas operacionais da Apple deverão ganhar neste ano, o jornalista Mark Gurman afirmou na newsletter “Power On” (da Bloomberg) que a Maçã também está preparando uma novidade muito bem-vinda relacionada ao Wi-Fi dos seus dispositivos.
Trata-se da sincronização automática da autenticação em portais cativos (captive portals) — também denominada Wi-Fi cativo. Trata-se daquelas páginas de login que devem ser preenchidas para se obter acesso à internet em determinados locais, algo como estabelecimentos ou redes públicas.
O problema é que, atualmente, é necessário preencher o formulário em todos os dispositivos caso você não queria acesso à internet apenas em um. Com a sincronização ativada, bastará preenchê-lo no iPhone, por exemplo, para que o iPad e o Mac já estejam devidamente autenticados para acesso.
Gemini poderá virar IA padrão nos sistemas da Apple
Gurman também abordou o depoimento recente do vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, o qual destacou a queda nos acessos à busca do Google causado pela ascensão meteórica dos modelos de IA — algo que poderá ou não mudar os rumos do acordo valioso existente entre as duas empresas.
Gurman acredita que, caso esse acordo não tenha que ser desfeito por ordem judicial, o Gemini acabará virando a IA padrão nos sistemas operacionais da empresa — algo que atualmente está a cargo do ChatGPT, cuja dona (a OpenAI) é a única companhia a já ter fechado parceria com a Maçã para a Apple Intelligence.
Essa aposta se deve aos planos da Apple de adicionar mais opções de IA para os usuários (incluindo o próprio Gemini). Caso o acordo não prevaleça, por sua vez, a Maçã poderá apresentar apenas uma tela de escolha sem impor qualquer viés para a seleção das plataformas suportadas.