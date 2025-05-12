Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iOS 19 e macOS 16 sincronizarão logins de redes Wi-Fi públicas, diz Mark Gurman

Além disso, pode ser que o Gemini acabe virando a IA padrão nos sistemas da empresa
Douglas Nascimento
12/05/2025 • 10:41
FellowNeko / Shutterstock.com
Redes Wi-Fi no iPhone

Para além da muito já rumorada atualização visual que os sistemas operacionais da Apple deverão ganhar neste ano, o jornalista Mark Gurman afirmou na newsletter “Power On” (da Bloomberg) que a Maçã também está preparando uma novidade muito bem-vinda relacionada ao Wi-Fi dos seus dispositivos.

Publicidade

Trata-se da sincronização automática da autenticação em portais cativos (captive portals) — também denominada Wi-Fi cativo. Trata-se daquelas páginas de login que devem ser preenchidas para se obter acesso à internet em determinados locais, algo como estabelecimentos ou redes públicas.

Posts relacionados

O problema é que, atualmente, é necessário preencher o formulário em todos os dispositivos caso você não queria acesso à internet apenas em um. Com a sincronização ativada, bastará preenchê-lo no iPhone, por exemplo, para que o iPad e o Mac já estejam devidamente autenticados para acesso.

Gemini poderá virar IA padrão nos sistemas da Apple

Gurman também abordou o depoimento recente do vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, o qual destacou a queda nos acessos à busca do Google causado pela ascensão meteórica dos modelos de IA — algo que poderá ou não mudar os rumos do acordo valioso existente entre as duas empresas.

Publicidade

Gurman acredita que, caso esse acordo não tenha que ser desfeito por ordem judicial, o Gemini acabará virando a IA padrão nos sistemas operacionais da empresa — algo que atualmente está a cargo do ChatGPT, cuja dona (a OpenAI) é a única companhia a já ter fechado parceria com a Maçã para a Apple Intelligence.

Essa aposta se deve aos planos da Apple de adicionar mais opções de IA para os usuários (incluindo o próprio Gemini). Caso o acordo não prevaleça, por sua vez, a Maçã poderá apresentar apenas uma tela de escolha sem impor qualquer viés para a seleção das plataformas suportadas.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Linha “iPhone 17” poderá mesmo vir mais cara, diz WSJ; EUA e China firmam acordo envolvendo tarifas
Próx. Post

Novos comerciais do Mac focam em recursos úteis para estudantes
Posts relacionados