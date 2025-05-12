Lily Collias, Joe Anders e Malia Pyles entram para o elenco de “Cape Fear”, do Apple TV+

A recém-anunciada série do Apple TV+, “Cape Fear”, ganhou três novos nomes em seu elenco. De acordo com o Deadline, embarcaram na produção os atores Lily Collias (“Good One”), Joe Anders (“Bonus Track”) e Malia Pyles (“Pretty Little Liars: Um Novo Pecado”).

Os três, cujos papéis na produção ainda não foram divulgados, se juntam a um time de atores já confirmados o qual inclui Javier Bardem, Amy Adams, Patrick Wilson, CCH Pounder, Anna Baryshnikov, Jamie Hector e Clara Wong.

Inspirada no livro “The Executioners”, do renomado escritor John D. MacDonald, “Cape Fear” acompanhará o casal de advogados Anna (Adams) e Tom Bowden (Wilson), que têm suas vidas viradas ao avesso quando Max Cady (Bardem), um criminoso ligado ao passado deles, sai da prisão.

O roteiro e a produção executiva da série ficam por conta de Nick Antosca (que também atua como showrunner com Alex Hedlund), Adams e Bardem. Morten Tyldum será o responsável por dirigir o piloto.

