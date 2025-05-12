Navegue

Leitura de 1 minuto

Lily Collias, Joe Anders e Malia Pyles entram para o elenco de “Cape Fear”, do Apple TV+

Douglas Nascimento
12/05/2025 • 21:40
Luca Mastro/Courtesy/Emily Soto
Lily Collias, Joe Anders e Malia Pyles

A recém-anunciada série do Apple TV+, “Cape Fear”, ganhou três novos nomes em seu elenco. De acordo com o Deadline, embarcaram na produção os atores Lily Collias (“Good One”), Joe Anders (“Bonus Track”) e Malia Pyles (“Pretty Little Liars: Um Novo Pecado”).

Publicidade

Os três, cujos papéis na produção ainda não foram divulgados, se juntam a um time de atores já confirmados o qual inclui Javier Bardem, Amy Adams, Patrick Wilson, CCH Pounder, Anna Baryshnikov, Jamie Hector e Clara Wong.

Inspirada no livro “The Executioners”, do renomado escritor John D. MacDonald, “Cape Fear” acompanhará o casal de advogados Anna (Adams) e Tom Bowden (Wilson), que têm suas vidas viradas ao avesso quando Max Cady (Bardem), um criminoso ligado ao passado deles, sai da prisão.

O roteiro e a produção executiva da série ficam por conta de Nick Antosca (que também atua como showrunner com Alex Hedlund), Adams e Bardem. Morten Tyldum será o responsável por dirigir o piloto.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Douglas Nascimento
