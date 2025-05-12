Mercado global de tablets cresceu 8,5% no primeiro trimestre de 2025, segundo Canalys

De acordo com um relatório publicado hoje pela Canalys, que apresenta dados sobre o mercado global de tablets para o primeiro trimestre de 2025, as remessas mundiais desse tipo de dispositivos cresceram 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo a marca de 36,8 milhões de unidades.

O crescimento foi observado em todas as regiões e ocorreu principalmente graças aos ciclos de atualização dos produtos voltados ao consumidor e à educação. Na China, o Ano Novo Lunar, impulsionado pelos subsídios governamentais ao varejo, aumentou a demanda dos consumidores. Já nos Estados Unidos, a situação política e a incerteza sobre tarifas em produtos de tecnologia causaram um pico de crescimento das importações de tablets em janeiro, que caíram em fevereiro após o anúncio das isenções.

A Apple registrou um crescimento anual de 14% no primeiro trimestre de 2025 em comparação ao mesmo período em 2024, mantendo a sua liderança no mercado de tablets e registrando 13,7 milhões de iPads vendidos. Sua participação no mercado foi de 35,5% no ano anterior e subiu para 37,3% em 2025.

Em segundo lugar ficou a Samsung, com 6,6 milhões de tablets vendidos, uma queda de 5,2% em comparação ao ano anterior (7 milhões). Logo atrás veio a Xiaomi, que ultrapassou a Lenovo graças ao seu forte desempenho doméstico, apresentado crescimento de 56% com 3,1 milhões de unidades vendidas (8,3% de market share).

A Lenovo ficou em quarto lugar, com 2,5 milhões de unidades vendidas e um crescimento anual de 18,8%, enquanto a HUAWEI completou o Top 5 com uma queda de 12,5% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado, apresentando 2,4 milhões de unidades vendidas e uma participação de mercado de 6,5%.

Para Himani Mukka, gerente de pesquisa da Canalys, as empresas que souberam alinhar promoções com as janelas de subsídios e descontos do Ano Novo Lunar na China tiveram aumentos significativos, transformando a Grande China na região de maior crescimento e desencadeando um crescimento de dois dígitos nas remessas de tablets no primeiro trimestre.

A Apple manteve sua participação de mercado, mas as marcas nacionais ameaçam cada vez mais sua posição de liderança. HUAWEI e Xiaomi alavancaram seus portfólios abrangentes de tablets e extensos ecossistemas de IoT para atrair uma ampla base de consumidores, enquanto a HONOR ganhou força com suas ofertas de custo-benefício. Essas marcas também estiveram entre os fornecedores com crescimento mais rápido em remessas ao consumidor na maioria das regiões fora da China.

Segundo Kieren Jessop, também gerente de pesquisa da Canalys, as tarifas do governo Trump não tiveram grande impacto na demanda no mercado de tablets dos EUA, que apresentou desempenho em linha com as expectativas sazonais. O que ocorreu, de fato, foi a necessidade de atualizar os modelos comprados nos anos de pandemia.

Os anúncios de tarifas do governo Trump não levaram a um aumento significativo na demanda, já que vários dias depois muitos produtos eletrônicos pessoais foram isentos. Em vez disso, o principal impulsionador das remessas de tablets nos EUA foi a demanda por uma atualização dos tablets da era da pandemia, que agora estão atingindo quatro a cinco anos em seu ciclo de vida, ainda mais apoiada pelo lançamento de novos produtos. Ao longo de 2025, alguns consumidores atualizarão esses dispositivos antigos para chips mais novos. No entanto, mesmo que os eletrônicos permaneçam isentos das tarifas dos EUA, esperamos que a vida útil média se estenda e os tablets sofrerão um rebaixamento na prioridade de gastos, à medida que a renda discricionária for reduzida em outras categorias. O mercado de tablets terá um crescimento mais lento, mas a demanda premium deverá permanecer robusta.

Ainda segundo Jessop, o mercado de tablets comerciais obteve números fracos no primeiro trimestre deste ano, mas ainda há oportunidades para implementações comerciais, principalmente nos segmentos da educação.

Isso será impulsionado por iniciativas governamentais e licitações públicas de grande porte ao longo do ano. Algumas são a continuação de sucessos anteriores, como o programa GIGA do Japão, ou iniciativas dos governos estaduais e central da Índia. […] Enquanto isso, o mercado americano está ameaçado após o fechamento do Departamento de Educação, o que ameaça os orçamentos de compras futuras.

Os tablets se destacam no mercado como alternativas práticas de computação em ambientes de trabalho, e mais de 50% dos parceiros de canal B2B que vendem tablets preveem um crescimento no mercado de negócios de 2025, em comparação a 2024.

Em uma pesquisa feita pela Canalys, mais de 20% dos entrevistados indicaram planos de utilizar tablets na força de trabalho móvel de seus clientes, enquanto quase 17% reconheceram os tablets como uma substituição econômica aos PCs tradicionais para determinadas funções. Contudo, 30% dos entrevistados responderam que não veem uma demanda significativa dos dispositivos em tais ambientes, indicando que a sua aquisição pelas empresas ainda é vista como opcional.

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.669,10

Preço parcelado: a partir de R$6.299,00 em até 12x

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10

Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x

Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

