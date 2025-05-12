Meross lança interruptor com Matter para persianas/estores elétricos

A Meross anunciou recentemente o que ela afirma ser o primeiro interruptor de estores (persianas) elétricos habilitado para Matter a chegar ao mercado. Trata-se do Meross Smart Roller Shutter MRS105MA, uma evolução do modelo MRS100HK que testamos em 2022, que já era compatível nativamente com HomeKit.

O Matter oferece segurança robusta ao dispositivo com algoritmos criptográficos comprovados e padronizados, protegendo todas as mensagens. No entanto, é importante notar que, para conectar e gerenciar seus dispositivos, é necessário um hub Matter (como um HomePod mini, Echo Dot, Google Nest Hub ou SmartThings Hub).

Com um tamanho compacto de 55×55mm (moldura interna) e 80×80mm (moldura externa), o interruptor adapta-se perfeitamente a caixas de junção embutidas do padrão americano/europeu.

Além disso, todo o processamento de dados é realizado localmente, com configuração fácil via código QR e funcionamento mesmo sem internet. Ele também oferece calibração automática, de modo a detectar as posições superior e inferior para controle preciso.

O interruptor foi projetado para funcionar em várias plataformas de casa inteligente simultaneamente, permitindo que você personalize a configuração da sua casa inteligente de acordo com as suas preferências.

Em pré-venda, o Meross MRS105 está saindo por um valor promocional na compra de uma unidade (US$31/€28), bem como no pacote com duas (US$57/€51) e quatro (US$104/€93) unidades.

Vale notar que, usando o cupom MacMag10 , você têm 10% de desconto em muitos produtos da Meross. 😊

