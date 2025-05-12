Navegue

Meross lança interruptor com Matter para persianas/estores elétricos

Luiz Gustavo Ribeiro
12/05/2025
Interruptor Meross MRS105MA

A Meross anunciou recentemente o que ela afirma ser o primeiro interruptor de estores (persianas) elétricos habilitado para Matter a chegar ao mercado. Trata-se do Meross Smart Roller Shutter MRS105MA, uma evolução do modelo MRS100HK que testamos em 2022, que já era compatível nativamente com HomeKit.

O Matter oferece segurança robusta ao dispositivo com algoritmos criptográficos comprovados e padronizados, protegendo todas as mensagens. No entanto, é importante notar que, para conectar e gerenciar seus dispositivos, é necessário um hub Matter (como um HomePod mini, Echo Dot, Google Nest Hub ou SmartThings Hub).

Interruptor Meross MRS105MA
Interruptor Meross MRS105MA
Interruptor Meross MRS105MA

Com um tamanho compacto de 55×55mm (moldura interna) e 80×80mm (moldura externa), o interruptor adapta-se perfeitamente a caixas de junção embutidas do padrão americano/europeu.

Além disso, todo o processamento de dados é realizado localmente, com configuração fácil via código QR e funcionamento mesmo sem internet. Ele também oferece calibração automática, de modo a detectar as posições superior e inferior para controle preciso.

Interruptor Meross MRS105MA
Interruptor Meross MRS105MA
Interruptor Meross MRS105MA

O interruptor foi projetado para funcionar em várias plataformas de casa inteligente simultaneamente, permitindo que você personalize a configuração da sua casa inteligente de acordo com as suas preferências.

Em pré-venda, o Meross MRS105 está saindo por um valor promocional na compra de uma unidade (US$31/€28), bem como no pacote com duas (US$57/€51) e quatro (US$104/€93) unidades.

Vale notar que, usando o cupom MacMag10, você têm 10% de desconto em muitos produtos da Meross. 😊

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

