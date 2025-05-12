Novos comerciais do Mac focam em recursos úteis para estudantes

A Apple liberou hoje três novos comerciais no seu canal britânico do YouTube, desta vez focados no Mac.
Cada um com cerca de 30 segundos de duração, eles mostram recursos do macOS que podem ser bastante úteis especialmente para estudantes.
A seguir, você pode conferir cada um deles:
AirDrop
O primeiro deles, intitulado “Dropped In”, gira em torno de um professor um tanto vampiresco caçoando de dois estudantes que precisam trocar um arquivo de última hora, bem antes de a aula começar.
O que ele não contava, porém, é que os dois poderiam usar o AirDrop de seus dispositivos para transferir o arquivo em segundos, dispensando qualquer download demorado.
Espelhamento do iPhone
Já o segundo comercial, “Mirrored”, foca no app Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring), que, como o seu próprio nome indica, permite espelhar a tela do iPhone no Mac para interagir com ele à distância.
Essa possibilidade se torna bastante útil quando uma estudante, que está trabalhando duro em uma biblioteca, recebe uma notificação do seu app de delivery. A bibliotecária vê o alerta no iPhone da jovem, que está do outro lado da mesa, e tenta assustá-la com a possibilidade de perder a concentração caso levante para pegar o dispositivo.
A menina então rebate dizendo que tem um Mac, respondendo à notificação sem nem mesmo se levantar da cadeira.
Criar Pontos Principais
O terceiro e último vídeo, chamado “Pointed”, traz dois colegas de quarto conversando. Enquanto um navega por uma anotação consideravelmente longa sobre um assunto complexo, o outro (mais experiente) lembra desse texto e fica lamentando o fato de ele ser extenso demais para ser revisado rapidamente.
O colega com o Mac então o tranquiliza e usa o recurso Criar Pontos Principais (Create Key Points), da Apple Intelligence, para resumir a anotação rapidamente no formato de tópicos.
E aí, gostaram dos comerciais?
