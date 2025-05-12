O que fazer se não conseguir visualizar os Status do WhatsApp

Nós já mostramos, por aqui, o que você pode fazer caso não consiga fazer novas publicações nos Status do WhatsApp.

Publicidade

Hoje, a nossa dica está voltada à resolução de problemas em visualizar as publicações feitas por outras pessoas — que deveriam, teoricamente, aparecer na aba “Atualizações”.

Veja como resolver! 💬

A atualização pode já ter expirado — lembre-se de que elas ficam no ar por apenas 24 horas, assim como nos Stories do Instagram;

A pessoa também pode ter apagado manualmente a atualização;

Em casos mais extremos, pode ser que o WhatsApp tenha apagado a atualização por ela ter violado os termos de serviço;

Pode ser que a pessoa tenha redefinido as configurações de privacidade do status — nesse caso, peça para a pessoa em questão conferir esses ajustes de privacidade ou verifique se você está na lista de contatos para quem as atualizações de status sejam exibidas;

Veja se você e a outra pessoa estão conectados à internet de forma estável, usando uma rede de dados móveis (3G/4G/5G) ou Wi-Fi;

Verifique se você adicionou a pessoa na sua lista de contatos e veja se a outra pessoa também fez isso;

Confira se os números de telefone dos seus contatos estão salvos em um formato internacional completo;

Se tiver mais de uma conta, verifique se está usando o número de telefone e a conta do WhatsApp que seus contatos salvaram na agenda do celular;

Veja se o WhatsApp tem permissão para acessar todas as permissões necessárias, indo até Ajustes » Apps » WhatsApp;

Reinicie o seu iPhone e tente novamente;

Confira se o WhatsApp está atualizado para a versão mais recente, abrindo a App Store e tocando na sua foto (no canto superior direito).

Esperamos que, assim, os problemas por aí sejam resolvidos!