Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Taijitu, unmemory, Tatori – Podcasts & Audiobooks e mais!

Marcelo Melo
12/05/2025 • 19:19

Abrindo a semana com uma seleção de promoções na App Store!

Taijitu: A Game About Balance, criado pela particlemade, é um puzzle sobre equilíbrio e nossa escolha como destaque do dia.

Inspirado na mitologia de Yin e Yang, o jogo divide (com uma linha branca) a sua tela em duas seções, com formas de ambos os lados. As peças que estão pulsando são as que podem ser alteradas com um toque — tendo em mente que o objetivo é distribuir as cores igualmente.

São mais de 100 fases, que vão ficando mais complicadas de acordo com a sua evolução.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite a oferta e boa diversão! 🤩

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$90 em descontos:

Jogos

Escape room de texto.

Jogo musical.

Puzzles.

Aplicativos

Anotações, áudios e muito mais.

Redimensionador de imagens.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🤩

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
