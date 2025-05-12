Rumor: Apple prepara série de aparelhos para 2027, nos 20 anos do iPhone

Há muito tempo sem lançar algo verdadeiramente impactante que tenha se consolidado como um sucesso em vendas, a Apple parece estar se preparando para lançar um grande arsenal de novidades em 2027 — ano que marcará as duas décadas desde o lançamento do primeiro iPhone.

De acordo com informações da newsletter “Power On” (da Bloomberg), uma das duas grandes iniciativas da empresa para o ano de 2027 é o seu primeiro iPhone dobrável — outrora rumorado para 2026. Ele deverá ser único no mercado, uma vez que espera-se um vinco na tela praticamente invisível.

No segundo semestre, por sua vez, a Apple deverá lançar um “iPhone curvo” construído proeminentemente com vidro e sem recortes na tela. Além de ser lançado no ano do aniversário de 20 anos do iPhone, ele deverá chegar exatamente dez anos após o iPhone X, um marco na história do aparelho.

2027 também deverá marcar a chegada dos primeiros óculos inteligentes da empresa, os quais deverão suportar a Apple Intelligence e contar com câmeras para “observar” o contexto ao redor do usuário. Segundo Mark Gurman, AirPods e Apple Watches também deverão ganhar câmeras no período visando o mesmo objetivo.

Ainda para o ano supracitado, a Apple estaria preparando novos chips poderosos para seus servidores de inteligência artificial e, finalmente, deverá mudar a engenharia da Siri para uma versão que se baseará em grandes modelos de linguagem, a tornando mais conversacional e inteligente.

Mais para o futuro, a empresa continuará preparando um impulso forte para a robótica (o qual incluirá um dispositivo para casa inteligente com braço robótico) e outras iniciativas importantes, como um híbrido entre iPad e Mac dobrável e sensível ao toque — algo que, nesse caso, não deverá chegar até 2028.