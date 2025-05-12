Rumor: recurso do iOS 19 usará IA para aumentar a autonomia da bateria

Apesar dos vários percalços recentes, a Apple continua trabalhando em novos recursos de inteligência artificial para o iOS — e um deles, segundo informações da Bloomberg, deverá ser grande ajuda para o “iPhone 17 Air/Slim” e sua bateria diminuta.

De acordo com o jornalista Mark Gurman, a empresa está trabalhando em um recurso para o iOS 19 que usará a Apple Intelligence para prolongar a autonomia da bateria. Mais especificamente, quando ativada, essa função aprenderá sobre os hábitos do usuário de modo a determinar o que pode ser feito para preservar energia sem prejudicar a usabilidade do aparelho.

Para criar esse novo modo de otimização, a Apple está analisando dados de uso da bateria coletados de iPhones ao redor do mundo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A ideia é identificar tendências e fazer previsões que ajudem a reduzir o consumo de energia desses dispositivos.

NEW: Apple prepares a new Apple Intelligence feature for iOS 19 coming this fall — an AI-powered battery optimization mode to extend battery life. This will be particularly aimed at the iPhone 17 Air, which will use the feature to offset a smaller battery. https://t.co/tWDZlUClbd — Mark Gurman (@markgurman) May 12, 2025 NOVIDADE: A Apple prepara um novo recurso da Apple Intelligence para o iOS 19, que chega neste outono — um modo de otimização de bateria com tecnologia de IA para prolongar a vida útil da bateria. O recurso será voltado especialmente para o iPhone 17 Air, que usará o recurso para compensar uma bateria menor.

Essa novidade, inclusive, deverá vir acompanhada de outra adição muito pedida por usuários: um indicador na Tela Bloqueada que dirá quanto tempo falta para a bateria atingir a capacidade máxima durante a recarga — algo presente em smartphones da concorrência há alguns bons anos, é verdade.

Ainda segundo a reportagem, o “iPhone 17 Air/Slim” é o principal fator que incentivou a criação desse novo recurso, dado o espaço limitado para bateria que o aparelho deverá incluir. Recentemente, vale notar, comentamos aqui que a Apple estaria até mesmo considerando reintroduzir a Smart Battery Case para reduzir essa perda de autonomia.

Apesar disso, é esperado que esse recurso seja liberado para todos os iPhones compatíveis com o iOS 19, o que significa que ela não será algo exclusivo dos modelos que serão lançados em 2025 — algo que, levando em conta o histórico da Apple, não era algo difícil de acontecer.

A previsão é que a Apple termine o desenvolvimento da primeira versão beta do iOS 19 no final deste mês. Se tudo correr como o esperado, ela provavelmente será liberada para desenvolvedores durante a WWDC25, que acontecerá entre os dias 9 e 13 de junho.

