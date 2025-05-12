Navegue

Foto de Mojahid_Mottakin / Depositphotos
Apple Intelligence no iPhone

Rumor: recurso do iOS 19 usará IA para aumentar a autonomia da bateria

O sistema também passará a dizer quanto tempo falta para uma recarga completa
Bruno Cardoso
12/05/2025 • 16:21
Leitura de 2 minuto

Apesar dos vários percalços recentes, a Apple continua trabalhando em novos recursos de inteligência artificial para o iOS — e um deles, segundo informações da Bloomberg, deverá ser grande ajuda para o “iPhone 17 Air/Slim” e sua bateria diminuta.

Publicidade

De acordo com o jornalista Mark Gurman, a empresa está trabalhando em um recurso para o iOS 19 que usará a Apple Intelligence para prolongar a autonomia da bateria. Mais especificamente, quando ativada, essa função aprenderá sobre os hábitos do usuário de modo a determinar o que pode ser feito para preservar energia sem prejudicar a usabilidade do aparelho.

Para criar esse novo modo de otimização, a Apple está analisando dados de uso da bateria coletados de iPhones ao redor do mundo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A ideia é identificar tendências e fazer previsões que ajudem a reduzir o consumo de energia desses dispositivos.

NOVIDADE: A Apple prepara um novo recurso da Apple Intelligence para o iOS 19, que chega neste outono — um modo de otimização de bateria com tecnologia de IA para prolongar a vida útil da bateria. O recurso será voltado especialmente para o iPhone 17 Air, que usará o recurso para compensar uma bateria menor.

Essa novidade, inclusive, deverá vir acompanhada de outra adição muito pedida por usuários: um indicador na Tela Bloqueada que dirá quanto tempo falta para a bateria atingir a capacidade máxima durante a recarga — algo presente em smartphones da concorrência há alguns bons anos, é verdade.

Publicidade

Ainda segundo a reportagem, o “iPhone 17 Air/Slim” é o principal fator que incentivou a criação desse novo recurso, dado o espaço limitado para bateria que o aparelho deverá incluir. Recentemente, vale notar, comentamos aqui que a Apple estaria até mesmo considerando reintroduzir a Smart Battery Case para reduzir essa perda de autonomia.

Apesar disso, é esperado que esse recurso seja liberado para todos os iPhones compatíveis com o iOS 19, o que significa que ela não será algo exclusivo dos modelos que serão lançados em 2025 — algo que, levando em conta o histórico da Apple, não era algo difícil de acontecer.

A previsão é que a Apple termine o desenvolvimento da primeira versão beta do iOS 19 no final deste mês. Se tudo correr como o esperado, ela provavelmente será liberada para desenvolvedores durante a WWDC25, que acontecerá entre os dias 9 e 13 de junho.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
