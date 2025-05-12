Navegue

Samsung lança Galaxy S25 Edge, seu smartphone mais fino com apenas 5,8mm [atualizado: preços]

A empresa aposta em um design ultrafino e leveza (163 gramas), se preparando para um confronto direto com o aguardado “iPhone 17 Air”
Eduardo Marques
12/05/2025 • 22:33

Como esperado, a Samsung anunciou hoje o Galaxy S25 Edge, seu novo aparelho que aposta em um design ultrafino. Com apenas 5,8mm de espessura e 163 gramas, ele é o mais leve e fino já lançado pela sul-coreana. O aparelho chega meses antes do suposto “iPhone 17 Air”, modelo que, segundo rumores, terá uma espessura muito similar.

O S25 Edge tem corpo de titânio, certificação IP68 (resistência à água e poeira), é equipado com o novo Gorilla Glass Ceramic 2 e traz uma tela Dynamic AMOLED 1Active-matrix organic light-emitting diode, ou matriz-ativa de emissão de luz orgânica por diodos. de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz. Por dentro, ele é equipado com o chip Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM 2Random access memory, ou memória de acesso aleatório. e até 512GB de armazenamento. e Wi-Fi 7. A Samsung também reforçou a presença de recursos de inteligência artificial com a integração do Google Gemini e ferramentas proprietárias como o Now Brief e o Now Bar.

Na parte das câmeras, o destaque vai para o sensor principal de 200 megapixels e uma lente ultra-angular de 12MP — bem como uma frontal também de 12MP. Curiosamente, a Samsung abriu mão de uma lente telefoto no modelo. Ainda assim, a empresa promete resultados otimizados por IA, tanto em fotos quanto em vídeos. Levando em consideração que o “iPhone 17 Air” terá uma única câmera, esse não deixa de ser um ponto positivo para o S25 Edge.

A bateria é de 3.900mAh, o que, segundo a fabricante, garante até 24 horas de reprodução contínua de vídeo — o que também parece ser algo positivo, já que os rumores em torno do lançamento da Apple apostam em uma bateria não tão boa assim, o que poderá fazer a empresa trazer de volta a Smart Battery Case e até mesmo lançar um recurso de IA no iOS 19 para ajudar a bateria a durar mais.

Aos interessados, o vídeo completo da apresentação pode ser visto abaixo:

YouTube video

E os vídeos de divulgação que a Samsung já liberou do aparelho:

YouTube video
YouTube video
YouTube video

O Galaxy S25 Edge será lançado no dia 30 de maio em mercados selecionados (o que deverá incluir Brasil e Portugal), com preços a partir de US$1.100 para a versão com 256GB de armazenamento. Ele estará disponível nas cores Titanium Silver, Jetblack e Icyblue.

No Brasil, a Samsung já abriu um pré-registro (disponível até 1º de junho) no qual você paga R$300 (que pode ser dividido em 4x sem juros) para garantir o aparelho e ganha R$700 em bônus. Os preços em reais serão divulgados no dia 21 de maio.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 21/05/2025 às 13:40

O Galaxy S25 Edge está disponível para compra a partir desta quarta-feira (21/5) no Brasil — com entregas previstas para 27/5 — e parte de R$8.800.

  • Galaxy S25 Edge (256GB): R$8.800
  • Galaxy S25 Edge (512GB): R$9.800

Especialmente para esse lançamento, a Samsung está oferecendo o dobro de armazenamento interno para as pessoas que adquirirem o dispositivo entre hoje e 1° de junho de 2025. Mais informações estão disponíveis nesse PDF.

Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
