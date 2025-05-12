Vídeo: esse powerbank recarrega 6 devices ao mesmo tempo com 275W!

Hoje o vídeo traz dois produtos de uma marca que nunca passou por aqui antes, a Chargeasap!

Publicidade

O destaque é um produto que foi recentemente financiado pelo Kickstarter, superando US$400 mil em apoios. Falo do Flash Pro Ultra, um powerbank que oferece uma incrível potência total de 275W, podendo alimentar até seis dispositivos ao mesmo tempo por meio de três portas USB-C, uma USB-A, uma base sem fio Qi2 e uma outra base para o Apple Watch (ou para Samsung) que pode ser ativada dando dois cliques no botão lateral. Ele conta com uma tela OLED e capacidade de 25.000mAh.

Confira:

Também apresentamos no vídeo o Zeus 280W, um carregador de parede com incrível potência e quatro portas: duas USB-C de até 140W, uma USB-C de até 100W e uma USB-A de até 65W. Ele também conta com uma tela OLED e é bastante portátil, já que utiliza a tecnologia GaN (nitreto de gálio), além de vir com adaptadores para uso em mais de 190 países.

Publicidade

Para quem for comprar algo no site da Chargeasap, o cupom MACMAGAZINE oferece um desconto de 10%. Aproveitem! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.