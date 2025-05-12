Navegue

Vídeo: esse powerbank recarrega 6 devices ao mesmo tempo com 275W!

Rafael Fischmann
12/05/2025 • 09:00
Hoje o vídeo traz dois produtos de uma marca que nunca passou por aqui antes, a Chargeasap!

O destaque é um produto que foi recentemente financiado pelo Kickstarter, superando US$400 mil em apoios. Falo do Flash Pro Ultra, um powerbank que oferece uma incrível potência total de 275W, podendo alimentar até seis dispositivos ao mesmo tempo por meio de três portas USB-C, uma USB-A, uma base sem fio Qi2 e uma outra base para o Apple Watch (ou para Samsung) que pode ser ativada dando dois cliques no botão lateral. Ele conta com uma tela OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. e capacidade de 25.000mAh.

Confira:

YouTube video
Também apresentamos no vídeo o Zeus 280W, um carregador de parede com incrível potência e quatro portas: duas USB-C de até 140W, uma USB-C de até 100W e uma USB-A de até 65W. Ele também conta com uma tela OLED e é bastante portátil, já que utiliza a tecnologia GaN (nitreto de gálio), além de vir com adaptadores para uso em mais de 190 países.

Para quem for comprar algo no site da Chargeasap, o cupom MACMAGAZINE oferece um desconto de 10%. Aproveitem! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
