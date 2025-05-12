WhatsApp testa ferramenta que usa IA para gerar wallpapers de conversas

O WhatsApp começou a testar na versão 25.15.10.70 do seu aplicativo para iOS, disponível no TestFlight, uma nova opção que permitirá criar wallpapers para conversas com a ajuda de IA.

Publicidade

Como notado pelo pessoal do WABetaInfo, as imagens criadas com a ajuda dessa ferramenta podem ser definidas como o papel de parede global do mensageiro ou como o fundo de apenas uma conversa específica.

Como já é de costume desse tipo de recurso, os wallpapers são criados a partir de prompts de texto, os quais são interpretados e então transformados em imagens pela Meta AI (modelo de linguagem natural da dona do WhatsApp).

Toda vez que o usuário faz um pedido, a Meta IA gera várias imagens para que ele possa escolher a que lhe agrada mais, dispondo-as em um carrossel — como é possível notar na imagem acima.

Caso nenhum dos papéis de paredes tenham ficado bons o bastante, é possível pedir para que a ferramenta gere novas imagens baseadas no mesmo prompt ou simplesmente editá-lo para refinar os resultados finais.

Além disso, se por acaso você até gostou de uma imagem, mas um detalhe em específico (ou a falta de um) não lhe agradou, também dá para pedir que a Meta AI faça as edições necessárias nela sem gerar um wallpaper completamente novo.

Ainda em desenvolvimento, essa opção para gerar wallpapers com IA ainda não pode ser acessada por usuários do WhatsApp — nem mesmo pessoas cadastradas na sua versão beta.