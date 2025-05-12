“Wild Things”: Apple TV+ anuncia minissérie com Jude Law e Andrew Garfield

Tem novidade boa para o Apple TV+ vindo por aí! A Maçã anunciou hoje a minissérie “Wild Things”, estrelada pelo vencedor do BAFTA e indicado ao Oscar Jude Law, ao lado do vencedor do Tony Award e indicado ao Oscar e ao Emmy Andrew Garfield, como os mágicos mais famosos e controversos da história: Siegfried e Roy.

Escrita, dirigida e produzida por John Hoffman, a série de oito episódios conta a história de um relacionamento alucinante entre dois dos maiores showmen da história que, junto aos seus tigres brancos, têm a tarefa de transformar Sin City em um destino familiar. A dupla leva o conceito de ilusão versus realidade ao extremo (pessoal e profissionalmente), até que uma tragédia revela um mistério em torno de seu último e fatídico show em Las Vegas.

Law & Garfield are Siegfried & Roy.#WildThings — Coming to Apple TV+ pic.twitter.com/UKyxPf68ys — Apple TV (@AppleTV) May 12, 2025 Law e Garfield são Siegfried e Roy.

#WildThings — Em breve no Apple TV+

“Wild Things” é baseada no podcast original da Apple “Wild Things: Siegfried & Roy”, que estreou em 2022 e vai além dos bastidores para examinar os ícones da cultura pop, desconstruindo as ilusões que criaram, o império que construíram e o que realmente aconteceu na noite em que um ataque de tigre pôs fim ao seu reinado.

Vindo do Apple Studios, a minissérie será produzida pela Imagine Entertainment. Matt Shakman dirigirá o piloto e atuará como produtor executivo. Além de estrelarem, Law e Garfield atuarão como produtores executivos.

Hoffman será o produtor executivo e diretor, juntamente a Shakman. Brian Grazer, Kristen Zolner e Natalie Berkus são produtores executivos pela Imagine Entertainment, além de Tony Leondis e Kathy Ciric. Will Malnati, idealizador de “Wild Things: Siegfried & Roy”, também será produtor executivo, junto ao documentarista vencedor do Emmy Steven Leckart (que escreveu, narrou e foi produtor executivo do podcast).

A série está prevista para entrar em produção no outono (do hemisfério norte), mas ainda não há informações exatas sobre a sua data de estreia.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

