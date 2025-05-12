Navegue

Leitura de 2 minuto

“Wild Things”: Apple TV+ anuncia minissérie com Jude Law e Andrew Garfield

Luiz Gustavo Ribeiro
12/05/2025 • 21:28

Tem novidade boa para o Apple TV+ vindo por aí! A Maçã anunciou hoje a minissérie “Wild Things”, estrelada pelo vencedor do BAFTA e indicado ao Oscar Jude Law, ao lado do vencedor do Tony Award e indicado ao Oscar e ao Emmy Andrew Garfield, como os mágicos mais famosos e controversos da história: Siegfried e Roy.

Escrita, dirigida e produzida por John Hoffman, a série de oito episódios conta a história de um relacionamento alucinante entre dois dos maiores showmen da história que, junto aos seus tigres brancos, têm a tarefa de transformar Sin City em um destino familiar. A dupla leva o conceito de ilusão versus realidade ao extremo (pessoal e profissionalmente), até que uma tragédia revela um mistério em torno de seu último e fatídico show em Las Vegas.

Law e Garfield são Siegfried e Roy.
#WildThings — Em breve no Apple TV+

“Wild Things” é baseada no podcast original da Apple “Wild Things: Siegfried & Roy”, que estreou em 2022 e vai além dos bastidores para examinar os ícones da cultura pop, desconstruindo as ilusões que criaram, o império que construíram e o que realmente aconteceu na noite em que um ataque de tigre pôs fim ao seu reinado.

Vindo do Apple Studios, a minissérie será produzida pela Imagine Entertainment. Matt Shakman dirigirá o piloto e atuará como produtor executivo. Além de estrelarem, Law e Garfield atuarão como produtores executivos.

Hoffman será o produtor executivo e diretor, juntamente a Shakman. Brian Grazer, Kristen Zolner e Natalie Berkus são produtores executivos pela Imagine Entertainment, além de Tony Leondis e Kathy Ciric. Will Malnati, idealizador de “Wild Things: Siegfried & Roy”, também será produtor executivo, junto ao documentarista vencedor do Emmy Steven Leckart (que escreveu, narrou e foi produtor executivo do podcast).

A série está prevista para entrar em produção no outono (do hemisfério norte), mas ainda não há informações exatas sobre a sua data de estreia.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
