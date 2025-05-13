Apple anuncia Lupa para o macOS e outras novidades de acessibilidade que chegarão este ano

Como já é tradição, a Apple divulgou hoje com antecedência os recursos de acessibilidade que deverão pintar nas futuras versões dos seus sistemas operacionais (iOS 19, macOS 16, watchOS 12, visionOS 3, etc.), os quais serão apresentados mais amplamente na WWDC25.

Neste ano, as novidades incluem coisas como rótulos de acessibilidade na App Store, o aplicativo Lupa (Magnifier) no macOS, uma nova experiência com braille e recursos chegando a dispositivos como o Apple Watch e o Apple Vision Pro.

Vamos conferir um pouco mais sobre elas?

Rótulos na App Store

Ao acessar a página de um aplicativo ou jogo na App Store, os usuários poderão ver em destaque quais recursos de acessibilidade estão disponíveis — uma maneira de saber se um app é realmente acessível antes de baixá-lo.

O novo recurso, que estará disponível na App Store globalmente, permitirá aos desenvolvedores informar se seus softwares contam com recursos como VoiceOver, Controle de Voz (Voice Control), legendas e muitos outros.

Accessibility Reader

Um recurso importante que está chegando aos sistemas visuais da empresa é o Accessibility Reader, uma ferramenta inteligente para tornar textos mais legíveis e permitir personalizá-los em termos de fontes, tamanhos, cores, espaçamento, etc.

Funcionando em qualquer app, ele também permite ler o texto em voz alta e conta com integração à Lupa para permitir capturar e personalizar digitalmente textos do mundo real.

Lupa para o Mac

Falando na Lupa, ela estará disponível de forma completa e nativa no macOS, permitindo usar a câmera do computador (ou a do iPhone, com a Câmera de Continuidade) para ampliar qualquer coisa do mundo físico.

Permitindo abrir várias janelas ao mesmo tempo, a Lupa no macOS contará com controles visuais personalizados, permitirá salvar sessões e imagens, bem como estará integrada ao novo recurso Accessibility Reader supracitado.

Observem, pela imagem, como a interface do app foge um pouco do que estamos acostumados no macOS. Será um indício do aguardado redesenho visual?…

Braille Access

Outra novidade importante é o Braille Access, um novo conjunto de recursos que transformará o iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro em gravadores de notas em braille completos, estando profundamente integrado ao ecossistema da Apple.

Com ele, será possível abrir apps digitando em braille (como com o Braille Screen Input ou dispositivos externos), fazer anotações e abrir arquivos em formato BRF, cálculos com Braille Nemeth e até mesmo transcrições ao vivo para um display braille.

Legendas ao vivo no Apple Watch

Com o recurso Ouvir ao Vivo, o iPhone pode ser usado como um microfone remoto para transmitir conteúdos para AirPods, fones da Beats e aparelhos auditivos. Em breve, esse recurso também estará integrado ao Apple Watch.

Basicamente o relógio servirá para exibir legendas ao vivo do que estiver sendo capturado pelo iPhone ou como um controle remoto para iniciar ou interromper as sessões — algo que está integrado aos recursos de saúde auditiva do AirPods Pro 2 (como o de aparelho auditivo).

Visão aprimorada com o Apple Vision Pro

De acordo com a Apple, as câmeras do Vision Pro poderão ser usadas com um novo recurso de zoom do mundo real, o qual permitirá ampliar rostos, placas, telas ou objetos ao redor com clareza — e sem a necessidade de usar as mãos.

O VoiceOver, por sua vez, poderá descrever o ambiente ao redor, identificar objetos e ler documentos físicos, enquanto uma nova API será inaugurada para permitir que terceiros vejam o conteúdo da tela do Vision Pro e forneçam assistência e direcionamento aos usuários.

Outras novidades:

Os Sons de Fundo ganharão um equalizador, a opção de parar automaticamente após um tempo e suporte ao app Atalhos (Shortcuts);

ganharão um equalizador, a opção de parar automaticamente após um tempo e suporte ao app Atalhos (Shortcuts); A Voz Pessoal (Personal Voice) será mais rápida, poderosa e natural, bem como criada com apenas dez frases (e agora com suporte ao espanhol do México);

será mais rápida, poderosa e natural, bem como criada com apenas dez frases (e agora com suporte ao espanhol do México); Os Indícios de Movimento do Veículo (aquelas “bolinhas” para reduzir enjoos durante viagens) chegarão ao Mac e ganharão opções de personalização;

(aquelas “bolinhas” para reduzir enjoos durante viagens) chegarão ao Mac e ganharão opções de personalização; O Rastreamento dos Olhos no iPhone e no iPad permitirá usar switch ou dwell para seleção, enquanto a digitação foi aprimorada com um novo timer e suporte ao QuickPath no iPhone e no Vision Pro;

Um novo protocolo trará suporte a Brain Computer Interfaces (BCIs) via Switch Control para usuários com deficiências motoras severas no iOS, no iPadOS e no visionOS;

O Acesso Assistido (Assistive Access) ganhará um app para a Apple TV com um reprodutor de mídia simplificado, bem como uma nova API para desenvolvedores criarem experiências adaptadas;

ganhará um app para a Apple TV com um reprodutor de mídia simplificado, bem como uma nova API para desenvolvedores criarem experiências adaptadas; A Resposta Tátil da Música no Apple Music será mais personalizável, com opções de sentir a música inteira ou apenas os vocais, além de controle de intensidade;

no Apple Music será mais personalizável, com opções de sentir a música inteira ou apenas os vocais, além de controle de intensidade; O Reconhecimento de Som agora contará com o Reconhecimento de Nome , que avisará quando o nome de um usuário for chamado;

agora contará com o , que avisará quando o nome de um usuário for chamado; O Controle por Voz terá um modo de programação para o Xcode, sincronização de vocabulário entre dispositivos e suporte a novos idiomas ;

terá um modo de programação para o Xcode, sincronização de vocabulário entre dispositivos e suporte a novos idiomas ; As Legendas Ao Vivo também ganharão suporte a mais idiomas ;

também ganharão suporte a mais idiomas ; O CarPlay será atualizado com suporte a Texto Maior , bem como a notificações de sons como buzinas, sirenes e choro de bebê via Reconhecimento de Som;

, bem como a notificações de sons como buzinas, sirenes e choro de bebê via Reconhecimento de Som; O recurso Share Accessibility Settings permitirá compartilhar temporariamente configurações de acessibilidade com outro iPhone ou iPad;

permitirá compartilhar temporariamente configurações de acessibilidade com outro iPhone ou iPad; O Rastreamento da Cabeça, como o próprio nome indica, permitirá controlar o iPhone e o iPad com movimentos da cabeça, de forma semelhante ao Rastreamento Ocular.

Além desses recursos, a Apple também destacou ações envolvendo acessibilidade como mesas dedicadas ao tema nas Apple Stores, um vídeo do artista Kiddo K sobre a Resposta Tátil no Apple Music, bem como a playlist Música Háptica no serviço.

Há também um vídeo de bastidores sobre o filme “O Presidente Surdo” (“Deaf President Now!”), que estreará no Apple TV+ em 16 de maio, e uma playlist focada em acessibilidade nas páginas de suporte da Apple.

Por fim, alguns apps da Apple também apresentam histórias de pessoas com deficiência e o Fitness+ conta com a presença de Chelsie Hill (fundadora de um grupo de danças de cadeiras de roda) como convidada em um de seus treinos.