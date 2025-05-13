Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de ymgerman / Depositphotos
Ícone do app Mail

Como enviar um email para uma lista de contatos [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
13/05/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Se você usa o aplicativo Mail para enviar e receber mensagens, saiba que uma dica muito interessante possibilita que, a partir de uma lista de contatos do app Contatos (Contacts), você envie um email para todos os que estão nela. Assim, você evita o trabalho de ter que digitar contato por contato no campo dedicado do app dos iPhones, iPads e Macs.

Publicidade

Nos parágrafos a seguir, mostraremos como fazer exatamente isso! 📧

Posts relacionados

Depois de ter criado uma lista de contatos no Contatos desses dispositivos, siga um desses métodos:

Primeiro método

Abra o Mail e toque/clique no botão de novo email. Em seguida, digite o nome da lista, por exemplo: “Amigos”, no campo “Para” ou “Cc”.

Se decidir usar contatos individuais em vez da lista, clique na seta ao lado do nome da lista e escolha Expandir Grupo (no Mac) ou na seta mostrada ao digitar a lista (no iPhone e iPad).

Segundo método

Você também pode fazer isso diretamente pelo app Contatos. Abra-o no seu iPhone/iPad ou Mac e vá até a tela na qual aparecem as suas listas (no Mac, elas ficam na barra lateral esquerda).

Mantenha o toque em cima da lista ou clique com o botão direito do mouse em cima dela e escolha a opção de enviar um email a todos os contatos dela de uma só vez.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como redefinir a categorização manual do Mail [iPhone, iPad e Mac]
Próx. Post

macOS 16 alertará usuários sobre apps usando a área de transferência
Posts relacionados