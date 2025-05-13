Como redefinir a categorização manual do Mail [iPhone, iPad e Mac]

Já chegamos a mostrar por aqui como é possível mudar, de forma manual, a categoria de um email no aplicativo Mail (iPhone, iPad e Mac) de maneira a deixá-lo em alguma que se encaixa melhor, dependendo do contexto que preferir.
Ocorre que, caso mude de ideia, a Maçã possibilita que você redefina as suas preferências de categorização manual das mensagens. Com isso, todas elas serão incluídas automaticamente nas categorias “Principal”, “Transações”, “Atualizações” e “Promoções”.
Confira como fazer isso! 📧
Como redefinir a categorização manual do Mail no iPhone/iPad
Com o Mail aberto, toque nos três pontinhos (no canto superior direito), vá até “Sobre as Categorias” e selecione “Redefinir Categorização Manual”.
Confirme, então, a opção.
Como redefinir a categorização manual do Mail no Mac
No Mail, clique nos três pontinhos (no centro da barra superior) e vá em “Sobre as Categorias…”.
Lá, escolha “Redefinir Categorização Manual” e confirme.