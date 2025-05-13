Navegue

Como redefinir a categorização manual do Mail [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
13/05/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Já chegamos a mostrar por aqui como é possível mudar, de forma manual, a categoria de um email no aplicativo Mail (iPhone, iPad e Mac) de maneira a deixá-lo em alguma que se encaixa melhor, dependendo do contexto que preferir.

Ocorre que, caso mude de ideia, a Maçã possibilita que você redefina as suas preferências de categorização manual das mensagens. Com isso, todas elas serão incluídas automaticamente nas categorias “Principal”, “Transações”, “Atualizações” e “Promoções”.

Confira como fazer isso! 📧

Como redefinir a categorização manual do Mail no iPhone/iPad

Com o Mail aberto, toque nos três pontinhos (no canto superior direito), vá até “Sobre as Categorias” e selecione “Redefinir Categorização Manual”.

Confirme, então, a opção.

Como redefinir a categorização manual do Mail no Mac

No Mail, clique nos três pontinhos (no centro da barra superior) e vá em “Sobre as Categorias…”.

Lá, escolha “Redefinir Categorização Manual” e confirme.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
