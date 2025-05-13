Como visualizar todos seus emails mesmo com as categorias ativadas [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Mail dos iPhones, iPads e Macs ficou ainda melhor graças à chegada da Apple Intelligence. Com ela, é possível conferir as suas mensagens separadas por categorias (Principal e Transações, por exemplo).

Caso não queira desabilitá-las totalmente, mas ainda assim queira ver todos os seus emails em uma só página, há um truque muito simples que pode ser usado nos seus aparelhos. Veja só! 📧

Como visualizar todos os seus emails com as categorias ativadas pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, deslize o dedo para a esquerda pelos blocos de categoria localizados na parte superior da tela. Assim, será mostrada a aba “Todos os E-mails”.

Como visualizar todos os seus emails com as categorias ativadas pelo Mac

O processo no computador é bem parecido. Deslize o cursor a partir de “Principal” (na parte esquerda) para ver todos os emails.

Se preferir, vá até Caixa de Correio » Ir para a Categoria de Caixa de Correio (na barra de menus) e selecione “Todos os E-mails” ou use o atalho ⌥ option ⌘ command 5 .

via iDownloadBlog