Desenvolvedor brasileiro detalha bug em mensagens de áudio no iOS

O desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo comentou recentemente no Mastodon a possível explicação de um estranho bug descoberto no iOS envolvendo o app Mensagens (Messages), gravações de áudio e nomes de companhias com a letra “e” comercial (“&”).

Inicialmente, o podcast Search Engine, de PJ Vogt, levantou esse curioso fato ao perceber que mensagens de voz mencionando o nome da rede de restaurantes Dave & Buster’s não eram entregues nas conversas.

Para o receptor da mensagem, aparecia o indicador “•••” como se a outra pessoa estivesse digitando, que sumia em questão de segundos. Além disso, o áudio poderia ser visto no iPhone de quem o enviou, mas não chegava de fato ao destinatário final.

A investigação do bug, detalhada por Rambo em seu blog, concluiu que ao transcrever a mensagem de áudio no app, o iOS identifica os nomes próprios completos de marcas e interpreta o “&” como código em vez de caractere de texto ou como a palavra “and”, causando uma falha na renderização da transcrição e impossibilitando o envio da mensagem.

Isso acontece porque o sistema de transcrição da Apple não está realizando o chamado “escaping”, que consiste em renderizar o XHTML “&” corretamente e interpretar esse caractere específico como texto em vez de código. A falha causa um erro de análise no iPhone do receptor da mensagem de voz, que aciona o recurso BlastDoor para Mensagens da Apple — o qual, por sua vez, identifica erroneamente códigos maliciosos e bloqueia a recepção do áudio.

Em sua publicação, Rambo entra em mais detalhes técnicos especificamente sobre o que e como esse bug é causado no iOS, desvendando a raiz exata do problema. O podcast também conta com mais informações sobre a descoberta do erro no envio da mensagem.

A Apple confirmou ao Vogt que planeja corrigir o bug em atualizações futuras do iOS.