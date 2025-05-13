Navegue

DJI Mavic 4 Pro

Drone DJI Mavic 4 Pro chega com rotação de 360º, sensor de 100MP e mais

Luiz Gustavo Ribeiro
13/05/2025 • 15:50
A DJI revelou oficialmente hoje o Mavic 4 Pro, que pode ser considerado o drone mais versátil da fabricante. Ele é o primeiro com um gimbal giratório de 360º, bem como a oferecer 51 minutos de duração da bateria e contar com uma câmera integrada de 100 megapixels.

Em vez do gimbal tradicional adaptado sob o drone presente nos demais modelos da linha Mavic, o Infinity Gimbal tem formato esférico e se alinha ao corpo dele. Isso proporciona 360º de rotação, além de 70º de inclinação para cima.

Em matéria de câmeras, o Mavic 4 Pro passou por atualizações significativas. A lente grande angular Hasselblad agora pode gravar vídeos em 6K a 60 quadros por segundo e capturar fotos em 100MP. As lentes telefoto média de 48MP e telefoto padrão de 50MP oferecem gravação em 4K a 60qps, com a telefoto padrão ostentando um novo sensor CMOS de 1/1,5 polegada. As três também podem capturar clipes 4K em câmera lenta.

YouTube video

Voar à noite agora também é possível com o Mavic 4 Pro, graças ao conjunto de seis sensores de alto desempenho para baixa luminosidade. Eles conferem ao drone uma sensibilidade de 0,1 lux para evitar obstáculos omnidirecionais. Mesmo abaixo de 0,1 lux, o Mavic 4 Pro conta com seu novo sensor LiDAR frontal para detectar potenciais obstáculos. Os sensores são acompanhados por processadores duplos que permitem voos noturnos a velocidades de até 64km/h.

Esses sensores também são utilizados em recursos de rastreamento aprimorados, que incluem o acompanhamento de objetos sob as luzes da cidade ou ao entardecer. O ActiveTrack 360 agora também é compatível e o rastreamento de veículos melhorou, com um alcance de detecção de até 200 metros.

O Mavic 4 Pro vem equipado com 64GB de armazenamento e está disponível em três versões diferentes: uma configuração padrão, um kit Fly More e um Creator Combo que expande os 64GB de armazenamento interno para 512GB, além de adicionar o controle RC Pro 2 — outro lançamento da DJI.

Com o RC Pro 2, os pilotos podem visualizar imagens em tempo real em um display Mini-LED de 7″ compatível com formatos de vídeo D-Log, D-Log M e HLG, além de exibir 98% da gama de cores DCI-P3.

O Mavic 4 Pro já está disponível na pré-venda na loja online da DJI (menos nos Estados Unidos). O kit Fly More (que vem com o controle RC2, uma bolsa, três baterias e um carregador) sai por R$29.290, enquanto o Creator Combo (que inclui tudo o que está no kit Fly More, além do controle RC Pro 2, 512GB de armazenamento e captura de vídeo All-I) custa R$39.190.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
