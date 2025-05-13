macOS 16 alertará usuários sobre apps usando a área de transferência

À medida que a WWDC25 se aproxima, vamos conhecendo algumas das novidades que deverão pintar nos novos sistemas operacionais da Apple. O macOS, por exemplo, deverá ganhar um maior controle de privacidade no que se refere à sua área de transferência, cujo comportamento ficará mais semelhante ao do iOS.

A própria Maçã confirmou a novidade ao publicar uma atualização importante no AppKit em sua documentação para desenvolvedores. O objetivo da empresa é que desenvolvedores preparem seus softwares para um recurso que alertará os usuários sempre que um app ler programaticamente a pasteboard.

A leitura programática acontece sem nenhuma ação do usuário (como clicar em um ícone/opção de colar ou usar o atalho ⌘ command V ). Segundo o engenheiro de software da Apple, Jeff Nadeau, alguns apps vêm acessando a pasteboard constantemente em segundo plano — o que teria motivado a mudança.

Mas a Apple entende que alguns aplicativos úteis precisam manipular a área de transferência e, por isso, está implementando alguns métodos que permitirão detectar apenas o tipo de conteúdo que estiver copiado e, assim, realizar a leitura programática só quando necessário, evitando o alerta nos demais casos.

Esses novos métodos também contarão com uma propriedade para permitir que os usuários determinem se o acesso programático à área de transferência em um app é sempre permitido, nunca permitido ou se o sistema deve sempre disparar um alerta pedindo permissão para o acesso quando necessário.

Como observou o 9to5Mac, ainda não está claro se esse novo comportamento afeta de alguma forma a maneira como gerenciadores de área de transferência funcionam. Pelo menos em teoria, eles não poderão mais capturar continuamente o conteúdo copiado sem alguma ação do usuário.