Mercado Pago agora suporta pagamentos com o Tap to Pay

Embora ainda não permita configurar seus cartões no Apple Pay, o Mercado Pago lançou há alguns dias no Brasil o suporte ao Tap to Pay, o qual permite receber pagamentos por aproximação usando o próprio iPhone como uma maquininha — recurso que chegou por aqui oficialmente em 2023 — conforme testes realizado pelo nosso leitor Ricardo Garcia.

Publicidade

De acordo com o Mercado Pago, qualquer pessoa física ou jurídica com uma conta da empresa pode usar a ferramenta, desde que tenha pelo menos um iPhone XS com a versão mais recente do iOS. Inclusive, é possível definir funções para que colaboradores recebam valores com seus próprios aparelhos.

Para ativar o recurso no Mercado Pago, basta pesquisar por Tap to Pay na busca ou ir até a seção de cobrança. Primeiro será necessário vinculá-lo à sua Conta Apple, aceitar os termos e condições e aguardar a conclusão (pode levar alguns minutos) para que tudo esteja pronto.

Para usá-lo, por sua vez, basta digitar o valor da venda, escolher se ela será paga com crédito ou débito e pedir para o cliente aproximar um cartão com tecnologia NFC , um iPhone ou qualquer outro aparelho compatível com pagamentos sem contato. Como é padrão no recurso, compras de mais de R$200 exigem digitar a senha do cartão para garantir segurança e prevenir golpes com valores maiores.

É possível vender oferecendo parcelamento de até 12 vezes com ou sem acréscimos, com o valor de cada pagamento não podendo exceder R$70 mil. A empresa também disponibiliza uma tabela com as taxas adicionais que são cobradas por cada transação, tanto no crédito quanto no débito.

Publicidade

Por fim, o recurso Tap to Pay no Mercado Pago também suporta a devolução dos valores recebidos pela plataforma. Para tal, é necessário ter a quantia em questão na conta, visitar a seção “Atividade” no app, escolher um pagamento em específico e depois tocar no botão “Devolver dinheiro”.

via TudoCelular.com