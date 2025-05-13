Navegue

Leitura de 1 minuto

“Not a Box”: nova série animada infantil do Apple TV+ estreará em 13/6

Bruno Cardoso
13/05/2025 • 11:58

E tem mais uma produção infantil chegando ao catálogo do Apple TV+! Falo de “Not a Box”, série animada baseada no livro homônimo de Antoinette Portis e cuja estreia está marcada para 13 de junho.

Publicidade

Anunciada nesta manhã pelo serviço de streaming da Maçã, a produção promete atiçar a imaginação dos pequeninos em oito episódios, incentivando-os a “criar, explorar e celebrar” enquanto os leva para um mundo cheio de ambientes, personagens e encontros riquíssimos.

A série, de acordo com o Apple TV+, gira em torno de Riley, um coelhinho curioso que imagina mundos mágicos, recheados de amigos e novas aventuras, munido apenas de uma simples caixa de papelão.

O elenco de vozes da produção traz Isabel Birch no papel principal e Ian James Corlett como o Adulto.

Publicidade

Escrita e coproduzida pelo vencedor do Emmy Michael Rabb, a animação é produzida pela Passion Pictures com Debbie Crosscup e Andrew Ruhemann atuando como produtores executivos. Siri Melchior, por sua vez, é quem dirige a produção, que conta com Harry Lowell, Angus Wall e Linda Carlson como produtores executivos ao lado de Dete Meserve, cuja produtora Silver Creek Falls Entertainment também está envolvida no projeto.

Kate Robinson, diretora da Sir Ken Robinson Foundation e filha de Sir Ken Robinson, por fim, atua como a expert de imaginação e criatividade da série pela iniciativa “changemakers” do Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
