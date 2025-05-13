“Not a Box”: nova série animada infantil do Apple TV+ estreará em 13/6

E tem mais uma produção infantil chegando ao catálogo do Apple TV+! Falo de “Not a Box”, série animada baseada no livro homônimo de Antoinette Portis e cuja estreia está marcada para 13 de junho.

Anunciada nesta manhã pelo serviço de streaming da Maçã, a produção promete atiçar a imaginação dos pequeninos em oito episódios, incentivando-os a “criar, explorar e celebrar” enquanto os leva para um mundo cheio de ambientes, personagens e encontros riquíssimos.

A série, de acordo com o Apple TV+, gira em torno de Riley, um coelhinho curioso que imagina mundos mágicos, recheados de amigos e novas aventuras, munido apenas de uma simples caixa de papelão.

O elenco de vozes da produção traz Isabel Birch no papel principal e Ian James Corlett como o Adulto.

Escrita e coproduzida pelo vencedor do Emmy Michael Rabb, a animação é produzida pela Passion Pictures com Debbie Crosscup e Andrew Ruhemann atuando como produtores executivos. Siri Melchior, por sua vez, é quem dirige a produção, que conta com Harry Lowell, Angus Wall e Linda Carlson como produtores executivos ao lado de Dete Meserve, cuja produtora Silver Creek Falls Entertainment também está envolvida no projeto.

Kate Robinson, diretora da Sir Ken Robinson Foundation e filha de Sir Ken Robinson, por fim, atua como a expert de imaginação e criatividade da série pela iniciativa “changemakers” do Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

