Novo dock da Plugable permite conectar até 5 monitores 4K a um único Mac

A Plugable acaba de lançar o UD-7400PD, seu novo dock USB-C que suporta Macs com chips Apple Silicon e expande suas possibilidades de exibição e carregamento, superando o já conhecido problema dos computadores da Apple envolvendo restrições e limites para monitores externos ao mesmo tempo em que oferece carregamento de até 140W.

Ele conta com uma porta HDMI 2.1 que suporta resoluções de até 8K a 30Hz, uma HDMI 2.0 e três saídas USB-C DisplayLink que possuem capacidade para até 4K a 60Hz, permitindo que o usuário conecte até cinco monitores simultaneamente. Dependendo da configuração, também podem ser configurados até três monitores em resolução 8K.

A estação pode ser extremamente útil para usuários de MacBooks Air e Pro mais antigos, que possuem suporte nativo para apenas um monitor externo. Com o DisplayLink presente no dock, é possível conectar mais monitores ao mesmo tempo.

Vale notar que, embora seja suficiente para a maioria das demandas de produtividade, tarefas criativas mais pesadas podem exigir demais do processamento do dock, acarretando em perdas de desempenho — especialmente quando conectado com grandes arquivos de mídia nos cinco monitores 4K.

O UD-7400PD é compatível com macOS e Windows, e além das portas com suporte a monitores externos, também conta com uma USB-C frontal de 10Gbps com carregamento de até 30W e duas USB-A de 10Gbps, sendo uma delas compatível com carregamento BC 1.2.

Também estão inclusos no dock uma entrada Ethernet de 2,5Gbps para conexões de rede com fio, um conector de áudio TRRS para fones de ouvido e microfone, bem como um slot de segurança para cadeados Kensington, que protegem fisicamente o dispositivo.

Segundo a Plugable, a estação foi projetada para se adaptar a qualquer ambiente de escritório, seja ele doméstico ou corporativo. Seu visor DockTag exibe status em tempo real, ID do ativo e um código QR para configuração rápida e acesso ao suporte.

O UD-7400PD está disponível para compra na Amazon americana e no site da Plugable pelo preço de US$280. Quem comprar no lançamento, porém, poderá adquiri-lo por US$225 (20% com o desconto). Ainda não há previsão de chegada do dock ao mercado brasileiro ou do seu envio para o Brasil.

