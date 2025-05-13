Oferta: iPhone 16 (512GB) com 27% de desconto!

O iPhone 16 foi lançado no final do ano passado e traz, em sua ficha técnica, vários recursos interessantes. Ele possui uma tela de 6,1 polegadas, um conjunto de duas câmeras (com um sistema Fusion de 48 megapixels e uma câmera ultra-angular de 12MP) e o processador A18, além do Controle da Câmera (Camera Control) e o botão de Ação (Action Button). Ele também é compatível com a Apple Intelligence, já disponível em português (Brasil).

Se você está atrás desse modelo, hoje o Mercado Livre está com uma promoção excelente. Trata-se da versão de 512GB, na cor ultramarino. Ele está saindo por R$7.399.

iPhone 16 de 512GB



Parcelado: de R$10.099,00 por R$7.399,00 em até 10x

À vista no Pix: de R$9.089,10 por R$6.659,10



💰 Aplique o cupom MENOS400 no carrinho para chegar ao valor 🛒https://t.co/xQgC0TNkAv — MM Ofertas (@MMOfertas) May 13, 2025

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$10.099, estamos diante de um desconto de 27%. Esse valor ainda pode ser dividido em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Já para quem preferir pagar à vista no Pix, o preço fica melhor: ele cai para R$6.569,10 — representando um desconto também de 27% em relação ao preço à vista da Apple, de R$9.089,10.

Para chegar a esses valores, basta adicionar o cupom MENOS400 no carrinho! 🛒

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

