Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

PayPal lança pagamentos por aproximação usando o iPhone na Alemanha

Luiz Gustavo Ribeiro
13/05/2025 • 16:59

De acordo com relatos de usuários na Alemanha, agora é possível usar o recurso de pagamento por aproximação do PayPal em terminais de pagamento de lojas com o iPhone, de acordo com o site alemão iPhone Ticker. O novo recurso é resultado da abertura do chip NFC 1Near field communication, ou comunicação por campo de proximidade. do iPhone para terceiros, liberando mais opções para além do Apple Pay.

Publicidade

A carteira do PayPal funciona com terminais que aceitam pagamentos com Mastercard e, por enquanto, é exclusiva para iPhone — portanto, não funcionará em um Apple Watch. Em dezembro passado, o aplicativo de pagamento norueguês Vipps se tornou o primeiro a aproveitar as mudanças no ecossistema da Apple, meses após a Apple anunciar pela primeira vez que abriria o NFC para aplicativos de terceiros na UE.

Pagamento via PayPal com o NFC do iPhone
Imagem: iPhone Ticker

O novo método de pagamento funciona em todos os terminais que aceitam cartões da bandeira Mastercard. O PayPal utiliza o princípio do Tap to Pay, de modo que os usuários precisam apenas manter o smartphone próximo a uma maquininha (ou dispositivo móvel) para realizar a transação.

Vale lembrar que a Apple não abriu o NFC do iPhone apenas na UE. Ela anunciou em agosto do ano passado que, a partir do iOS 18.1, desenvolvedores também poderiam oferecer pagamentos usando o recurso no Brasil e em outras regiões.

via The Verge

Notas de rodapé

  • 1
    Near field communication, ou comunicação por campo de proximidade.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Novo dock da Plugable permite conectar até 5 monitores 4K a um único Mac
Próx. Post

Desenvolvedor brasileiro detalha bug em mensagens de áudio no iOS
Posts relacionados