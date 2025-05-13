PayPal lança pagamentos por aproximação usando o iPhone na Alemanha

De acordo com relatos de usuários na Alemanha, agora é possível usar o recurso de pagamento por aproximação do PayPal em terminais de pagamento de lojas com o iPhone, de acordo com o site alemão iPhone Ticker. O novo recurso é resultado da abertura do chip NFC do iPhone para terceiros, liberando mais opções para além do Apple Pay.

A carteira do PayPal funciona com terminais que aceitam pagamentos com Mastercard e, por enquanto, é exclusiva para iPhone — portanto, não funcionará em um Apple Watch. Em dezembro passado, o aplicativo de pagamento norueguês Vipps se tornou o primeiro a aproveitar as mudanças no ecossistema da Apple, meses após a Apple anunciar pela primeira vez que abriria o NFC para aplicativos de terceiros na UE.

O novo método de pagamento funciona em todos os terminais que aceitam cartões da bandeira Mastercard. O PayPal utiliza o princípio do Tap to Pay, de modo que os usuários precisam apenas manter o smartphone próximo a uma maquininha (ou dispositivo móvel) para realizar a transação.

Vale lembrar que a Apple não abriu o NFC do iPhone apenas na UE. Ela anunciou em agosto do ano passado que, a partir do iOS 18.1, desenvolvedores também poderiam oferecer pagamentos usando o recurso no Brasil e em outras regiões.

